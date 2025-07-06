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رياضة

الهلال يعثر على بديل أوسيمين في يوفنتوس

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:00
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استقر الهلال السعودي، على هوية اللاعب الذي سيتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال فشله في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي.
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وأكدت تقارير صحفية، رفض أوسيمين، الانتقال إلى الهلال في الصيف الجاري، في ظل رغبته في اللعب لصالح جالطة سراي، الذي لعب له مُعارًا في الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن الهلال لا يزال يحاول التعاقد مع أوسيمين حتى الوقت الراهن، على أمل إقناعه بالانتقال إلى الفريق.
 
غير أن النادي السعودي وضع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، كخيار بديل حال فشله في التعاقد مع أوسيمين.

كما وضع الهلال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم القادسية، والمغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة، كبديلين محتملين بحسب الصحيفة.

ويرغب يوفنتوس في التخلص من خدمات اللاعب الصربي، ولو بنصف الثمن الذي طلبه من قبل، في ظل راتبه المرتفع.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة، حيث كشفت تقارير صحفية عن رغبة أستون فيلا أيضًا في التعاقد مع فلاهوفيتش خلال الصيف الجاري.

ويبلغ فلاهوفيتش من العمر 25 عامًا، وقد خاض 44 مباراة في الموسم الماضي مع يوفنتوس، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 5 آخرين. (كووورة)
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