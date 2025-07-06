الهلال يعثر على بديل أوسيمين في يوفنتوس

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وأكدت تقارير صحفية، رفض أوسيمين، الانتقال إلى في الصيف الجاري، في ظل رغبته في اللعب لصالح جالطة سراي، الذي لعب له مُعارًا في الموسم الماضي.وقالت صحيفة "ليكيب" إن الهلال لا يزال يحاول التعاقد مع أوسيمين حتى الوقت الراهن، إقناعه بالانتقال إلى الفريق.غير أن النادي السعودي وضع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم ، كخيار بديل حال فشله في التعاقد مع أوسيمين.كما وضع الهلال، الجابوني إيميريك أوباميانغ مهاجم القادسية، والمغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة، كبديلين محتملين بحسب الصحيفة.ويرغب يوفنتوس في التخلص من خدمات اللاعب الصربي، ولو بنصف الثمن الذي طلبه من قبل، في ظل راتبه المرتفع.ولن تكون مهمة الهلال سهلة، حيث كشفت تقارير صحفية عن رغبة أيضًا في التعاقد مع فلاهوفيتش خلال الصيف الجاري.ويبلغ فلاهوفيتش من العمر 25 عامًا، وقد خاض 44 مباراة في الموسم الماضي مع يوفنتوس، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 5 آخرين. (كووورة)