من جديد.. الرياضي يفوز على الحكمة

Advertisement

جدد فوزه على مضيفه بعد وقت اضافي 77 - 71، الوقت الاصلي 67 - 67 (الاشواط 20 - 18، 36 - 34، 60 - 48، 67 - 67، 77 - 71)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء أمس امام جمهور حاشد من مشجعي الفريق الأخضر في قاعة ، وتقدمه 2 - 0 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي لبطولة في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.واحتفظ الرياضي بتفوقه على هذا الموسم في كل المباريات التي جمعت بينهما في بطولتي لبنان ودوري ابطال لكرة السلة "وصل".