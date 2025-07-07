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رياضة

من جديد.. الرياضي يفوز على الحكمة

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:27
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جدد الرياضي بيروت فوزه على مضيفه الحكمة بيروت بعد وقت اضافي 77 - 71، الوقت الاصلي 67 - 67 (الاشواط 20 - 18، 36 - 34، 60 - 48، 67 - 67، 77 - 71)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء أمس امام جمهور حاشد من مشجعي الفريق الأخضر في قاعة النادي الرياضي غزير، وتقدمه 2 - 0 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.
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واحتفظ الرياضي بتفوقه على الحكمة هذا الموسم في كل المباريات التي جمعت بينهما في بطولتي لبنان ودوري ابطال غرب آسيا لكرة السلة "وصل".
 
 
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