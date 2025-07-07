الأهلي يضم "قلب الأسد" من فاركو

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وقال مصدر بالأهلي المصري، مساء الأحد، إن الأهلي أتم بالفعل إجراءات ضم ياسين مرعي لمدة 5 مواسم من فاركو، والذي يلقب بـ"قلب ". أنهى إجراءات ضم ياسين مرعي مدافع فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.وقال مصدر بالأهلي المصري، مساء الأحد، إن الأهلي أتم بالفعل إجراءات ضم ياسين مرعي لمدة 5 مواسم من فاركو، والذي يلقب بـ"قلب ".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "سيخضع ياسين مرعي لفحص طبي يوم الإثنين قبل أن يتم تحويل قيمة الصفقة إلى فريقه السابق فاركو".



وأوضح أن الصفقة تم الاتفاق عليها نهاية 2025 مقابل حوالي 40 مليون جنيه يتم تسديدها على أقساط.



وتعاقد في انتقالات الصيف الجاري مع ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد مصطفى "زيزو" بجانب بيكهام على سبيل الإعارة وتحويل استعارة مصطفي العش إلى شراء نهائي من نادي زد.