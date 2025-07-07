Advertisement

رياضة

الأهلي يضم "قلب الأسد" من فاركو

Lebanon 24
07-07-2025 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1387794-638874767535236993.jpg
Doc-P-1387794-638874767535236993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات ضم ياسين مرعي مدافع فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.
Advertisement


وقال مصدر بالأهلي المصري، مساء الأحد، إن الأهلي أتم بالفعل إجراءات ضم ياسين مرعي لمدة 5 مواسم من فاركو، والذي يلقب بـ"قلب الأسد".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "سيخضع ياسين مرعي لفحص طبي يوم الإثنين قبل أن يتم تحويل قيمة الصفقة إلى فريقه السابق فاركو".

وأوضح أن الصفقة تم الاتفاق عليها نهاية مايو 2025 مقابل حوالي 40 مليون جنيه يتم تسديدها على أقساط.

وتعاقد الاهلي في انتقالات الصيف الجاري مع التونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد مصطفى "زيزو" بجانب أحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة وتحويل استعارة مصطفي العش إلى شراء نهائي من نادي زد.
 
مواضيع ذات صلة
من هي "العروس" التي خطفت قلب حفيد "الزعيم" عادل إمام؟
lebanon 24
07/07/2025 12:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. الأهلي المصري يضم محمد شريف لمدة 5 سنوات
lebanon 24
07/07/2025 12:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن عملية "الأسد الصاعد".. كيف هاجمت إسرائيل قلب إيران؟
lebanon 24
07/07/2025 12:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأسد الصاعد": إسرائيل تضرب قلب إيران النووي.. وتُسقط كبار الحرس الثوري وتنتظر الردّ
lebanon 24
07/07/2025 12:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:09 | 2025-07-07
01:27 | 2025-07-07
00:48 | 2025-07-07
23:00 | 2025-07-06
14:52 | 2025-07-06
12:16 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24