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رياضة

هل يعود بونو إلى إشبيلية؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:46
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أكدت تقارير إعلامية أن حارس المرمى ياسين بونو قد يعود إلى "الليغا" مجدداً عقب نهاية الموسم المقبل.
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وذكرت شبكة ABC أن رئيس نادي إشبيلية خوسيه ماريا كارسكو اتصل بالدولي المغربي بعد تألقه اللافت مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.
 
وأضافت أن "رئيس إشبيلية أبدى رغبته لياسين بونو بأن يعود إلى الفريق الأندلسي بداية من موسم 2026-2027".

وأشارت إلى أن حارس الهلال متقبل الفكرة بشكل مبدئي، مبينة أنه قد يختتم مسيرته باللعب مجدداً في الدوري الإسباني. (الامارات 24)
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