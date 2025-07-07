هل يعود بونو إلى إشبيلية؟

أكدت تقارير إعلامية أن حارس المرمى قد يعود إلى "الليغا" مجدداً عقب نهاية الموسم المقبل.

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وذكرت شبكة ABC أن رئيس نادي كارسكو اتصل بالدولي بعد تألقه اللافت مع في

وأضافت أن "رئيس إشبيلية أبدى رغبته لياسين بونو بأن يعود إلى الفريق الأندلسي بداية من موسم 2026-2027".وأشارت إلى أن حارس متقبل الفكرة بشكل مبدئي، مبينة أنه قد يختتم مسيرته باللعب مجدداً في . (الامارات 24)