30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مشاركة يانيك سينر في ويمبلدون مهددة بسبب إصابة في المرفق
Lebanon 24
08-07-2025
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
باتت مشاركة المصنف الأول عالميًا
يانيك سينر
في الأدوار المقبلة من
بطولة ويمبلدون
غير مؤكدة، بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال مواجهته ضد البلغاري غريغور ديميتروف، يوم الاثنين على الملعب المركزي.
Advertisement
ورغم تقدّم ديميتروف بمجموعتين، اضطر إلى الانسحاب بسبب إصابة عضلية في
الصدر
، ليمنح الفوز لسينر، الذي بدوره أبدى قلقًا من إصابته الخاصة.
وقال اللاعب
الإيطالي
(23 عامًا) إن إصابته وقعت في وقت مبكر من المباراة، مؤكّدًا أنه سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم خطورة الوضع، مضيفًا: "شعرت بالألم خصوصًا في الإرسال والضربات الأمامية، علينا أن ننتظر نتيجة الفحوصات".
ورغم تأهله، بدا سينر بعيدًا عن مستواه المعتاد، ورفض التحدث عن مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام الأميركي بن
شيلتون
، مفضلًا التركيز على التعافي أولًا.
ويمتلك سينر ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، إلا أن
ويمبلدون
تبقى الأقل نجاحًا له، حيث لم يسبق له بلوغ النهائي. وكان يأمل هذا العام في الذهاب بعيدًا، خاصة في ظل أداء قوي خلال الجولات الأولى، واحتمال مواجهة كبار البطولة مثل ألكاراز وديوكوفيتش.
مواضيع ذات صلة
إصابة تُنهي مشوار أنس جابر في ويمبلدون مبكرًا
Lebanon 24
إصابة تُنهي مشوار أنس جابر في ويمبلدون مبكرًا
08/07/2025 14:05:14
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات وسط غزة: خدماتنا مهددة بالتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
بلديات وسط غزة: خدماتنا مهددة بالتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود
08/07/2025 14:05:14
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
آبار النفط الكندية مهددة بسبب حرائق الغابات
Lebanon 24
آبار النفط الكندية مهددة بسبب حرائق الغابات
08/07/2025 14:05:14
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفيات الصغيرة مهددة لثلاثة اسباب
Lebanon 24
المستشفيات الصغيرة مهددة لثلاثة اسباب
08/07/2025 14:05:14
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أول ظهور له بعد وفاة جوتا.. صلاح يقود لاعبي ليفربول
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد وفاة جوتا.. صلاح يقود لاعبي ليفربول
06:27 | 2025-07-08
08/07/2025 06:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز
Lebanon 24
دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز
04:52 | 2025-07-08
08/07/2025 04:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الوليد بن طلال يقدم دعما ماليا هائلا للهلال
Lebanon 24
الوليد بن طلال يقدم دعما ماليا هائلا للهلال
03:38 | 2025-07-08
08/07/2025 03:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلسي vs فلومينينسي... قمة نارية من نيوجيرسي نحو نهائي المونديال
Lebanon 24
تشيلسي vs فلومينينسي... قمة نارية من نيوجيرسي نحو نهائي المونديال
02:36 | 2025-07-08
08/07/2025 02:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من ليفربول مجددًا.. ريال مدريد يريد هذ اللاعب
Lebanon 24
من ليفربول مجددًا.. ريال مدريد يريد هذ اللاعب
23:34 | 2025-07-07
07/07/2025 11:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
06:27 | 2025-07-08
في أول ظهور له بعد وفاة جوتا.. صلاح يقود لاعبي ليفربول
04:52 | 2025-07-08
دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز
03:38 | 2025-07-08
الوليد بن طلال يقدم دعما ماليا هائلا للهلال
02:36 | 2025-07-08
تشيلسي vs فلومينينسي... قمة نارية من نيوجيرسي نحو نهائي المونديال
23:34 | 2025-07-07
من ليفربول مجددًا.. ريال مدريد يريد هذ اللاعب
23:00 | 2025-07-07
برشلونة يحسم مستقبل حارس مرماه تشيزني
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 14:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24