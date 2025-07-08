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رياضة

مشاركة يانيك سينر في ويمبلدون مهددة بسبب إصابة في المرفق

Lebanon 24
08-07-2025 | 01:54
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باتت مشاركة المصنف الأول عالميًا يانيك سينر في الأدوار المقبلة من بطولة ويمبلدون غير مؤكدة، بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال مواجهته ضد البلغاري غريغور ديميتروف، يوم الاثنين على الملعب المركزي.
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ورغم تقدّم ديميتروف بمجموعتين، اضطر إلى الانسحاب بسبب إصابة عضلية في الصدر، ليمنح الفوز لسينر، الذي بدوره أبدى قلقًا من إصابته الخاصة.

وقال اللاعب الإيطالي (23 عامًا) إن إصابته وقعت في وقت مبكر من المباراة، مؤكّدًا أنه سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم خطورة الوضع، مضيفًا: "شعرت بالألم خصوصًا في الإرسال والضربات الأمامية، علينا أن ننتظر نتيجة الفحوصات".

ورغم تأهله، بدا سينر بعيدًا عن مستواه المعتاد، ورفض التحدث عن مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام الأميركي بن شيلتون، مفضلًا التركيز على التعافي أولًا.

ويمتلك سينر ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، إلا أن ويمبلدون تبقى الأقل نجاحًا له، حيث لم يسبق له بلوغ النهائي. وكان يأمل هذا العام في الذهاب بعيدًا، خاصة في ظل أداء قوي خلال الجولات الأولى، واحتمال مواجهة كبار البطولة مثل ألكاراز وديوكوفيتش. 
 
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