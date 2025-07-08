في أول ظهور له بعد وفاة جوتا.. صلاح يقود لاعبي ليفربول

عاد نجوم الإنكليزي إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد بعد الفاجعة التي ألمت بالفريق بمقتل زميلهم ديوغو وشقيقه في حادث سير مأساوي شمال .

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وتم تشييع جثمان اللاعب جوتا (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عاما) السبت الماضي في مقبرة غوندمار بالبرتغال، بحضور عدد كبير من نجوم وطاقم ليفربول، بمن فيهم المدرب الجديد آرني ، وزملاء جوتا مثل برناردو سيلفا وروبن نيفيز وروبن دياز.

وغاب النجم عن مراسم التشييع، لكنه عاد الثلاثاء إلى مركز تدريبات ليفربول AXA Training Centre لبدء الاستعدادات للموسم الجديد، حيث تم رصده ضمن اللاعبين العائدين.

صلاح، الذي لعب بجوار جوتا لمدة خمس سنوات، كتب رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية، قائلا: "أنا عاجز عن التعبير.. حتى يوم أمس، لم أتصور أن شيئا قد يجعلني أخاف العودة إلى ليفربول بعد الإجازة. الزملاء يأتون ويرحلون، ولكن ليس بهذه الطريقة".

وتابع:"سيكون من الصعب جدا تقبل غياب ديوغو عنا. أفكاري مع زوجته وأطفاله ووالديه وكل من فقده هو وشقيقه أندريه. لن ننساهم أبدا."



بينما يستعد ليفربول لبداية الموسم، فإن أولى المباريات الودية الصيفية ستكون أمام بريستون ، لكن لم يتضح بعد إن كانت ستُقام. (روسيا اليوم)