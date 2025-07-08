الأنصار يفوز على النجمة في مواجهة قوية

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اقترب " " من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة بلقب خامس عشر، بعدما تخطى غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب الموسم الماضي 6 - 1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مدينة كنيل الرياضية في ، في ختام المرحلة 13 من التصفية النهائية للدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم "مجموعة الصدارة".سجل للانصار هشام خلف الله (3) "هاتريك" والفلسطيني محمد حبوس ونادر مطر وحسن معتوق من "بنالتي" في الدقائق 22 و 32 و 71 و25 و 45 + 5 و 63. وللنجمة خالد من "بنالتي" في الدقيقة 85.