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رياضة

الأنصار يفوز على النجمة في مواجهة قوية

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:06
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اقترب "الانصار" من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم بلقب خامس عشر، بعدما تخطى غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب الموسم الماضي 6 - 1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مدينة كنيل شمعون الرياضية في بيروت، في ختام المرحلة 13 من التصفية النهائية للدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم "مجموعة الصدارة".
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سجل للانصار هشام خلف الله (3) "هاتريك" والفلسطيني محمد حبوس ونادر مطر وحسن معتوق من "بنالتي" في الدقائق 22 و 32 و 71 و25 و 45 + 5 و 63. وللنجمة خالد حجار من "بنالتي" في الدقيقة 85.

 
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