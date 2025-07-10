بشكل مفاجئ.. أندرييفا تودع بطولة ويمبلدون

فجرت بيليندا بينشيتش مفاجأة مدوية بالتأهل لنصف نهائي للتنس لأول مرة في تاريخها بإقصاء الروسية ميرا أندرييفا المصنفة سابعة عالميا.

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وبعد مباراة استمرت ساعتين وثماني دقائق، انتزعت بينشيتش بطاقة التأهل بالفوز على أندريفا بنتيجة 7-6 و7-6.

وتأهلت السويسرية لنصف نهائي إحدى الكبرى "غراند سلام" للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها لنصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة في عام 2019، وأصبحت أيضا أول لاعب أو لاعبة من تبلغ نصف نهائي فردي بطولة منذ عام 2019.



وكانت بينشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد 2020 غابت عن كل بطولات "غراند سلام" في العام الماضي 2024 لتضع مولودها الأول. (روسيا اليوم)