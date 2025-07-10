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رياضة

بشكل مفاجئ.. أندرييفا تودع بطولة ويمبلدون

Lebanon 24
10-07-2025 | 00:42
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فجرت السويسرية بيليندا بينشيتش مفاجأة مدوية بالتأهل لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في تاريخها بإقصاء الروسية ميرا أندرييفا المصنفة سابعة عالميا.
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وبعد مباراة استمرت ساعتين وثماني دقائق، انتزعت بينشيتش بطاقة التأهل بالفوز على أندريفا بنتيجة 7-6 و7-6.
 
وتأهلت السويسرية لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها لنصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة في عام 2019، وأصبحت أيضا أول لاعب أو لاعبة من سويسرا تبلغ نصف نهائي فردي بطولة ويمبلدون منذ روجر فيدرر عام 2019.

وكانت بينشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 غابت عن كل بطولات "غراند سلام" في العام الماضي 2024 لتضع مولودها الأول. (روسيا اليوم) 
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