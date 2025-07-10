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رياضة
بعد كارثة المونديال.. ماذا قال مدرب ريال مدريد؟
Lebanon 24
10-07-2025
|
01:50
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اعترف
المدير الفني
لريال
مدريد
الإسباني
تشابي ألونسو
، بأحقية
باريس
سان جرمان
الفرنسي بالصعود على حساب فريقه لنهائي بطولة
كأس العالم للأندية
، مشيرا إلى أنه استفاد من تجربته في المسابقة المقامة حاليا بالولايات المتحدة.
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وتلقى
ريال مدريد
خسارة كارثية برباعية نظيفة أمام بطل
أوروبا
، مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة.
وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "كان الوضع معقدا. باريس سان جرمان مشروع تم بناؤه على مر الزمن، لقد بدأوا من الصفر".
وأضاف ألونسو، الذي تولى مسؤولية
ريال
مدريد قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال الأندية: "الرغبة في التحلي بشجاعة أكبر لا تعني بالضرورة أن الأمور ستتحسن. بعد تلقي ضربتين قويتين تجد نفسك متأخرا. لم نكن نستعيد توازننا. كان علينا أن نهدأ".
وأوضح: "
إذا كنت
متأخرا بهدفين نظيفين فأنت قريب، لكننا نواجه خصما قويا للغاية. يتعين علينا أن نعترف بأننا بدأنا للتو هذه المرحلة الجديدة. هناك مجال للتحسين، ونريد أن نؤدي الأمور بشكل أفضل. ينبغي علينا أن ننتقد أنفسنا لكن هذا يجب أن يساعدنا على التفكير في الأمور من الآن فصاعدا".
وأكد ألونسو: "الأهداف عامل حاسم. كنا نريد لعب مباراة قوية. لكن بعد الدقيقة العاشرة تغيرت نظرتكم للأمور. هذا ما قلته. الأهم من المسافة بين الفريقين هو الفارق الذي يجب أن نتحسن فيه".
وأشار المدرب الإسباني الشاب: "المباراة نهاية هذا الموسم. سنغادر كفريق أفضل. يصعب شرح ذلك. أنا مقتنع أن ذلك سيساعدنا على بدء الموسم المقبل بشكل أقوى".
واختتم ألونسو تصريحاته قائلا: "كشفت لي هذه البطولة الكثير عن هويتنا وما نحتاج إلى تحسينه. أغادر وأنا على يقين بما سنراه. إنها آخر بطولة لموسم 2024-2025. سنبدأ الشهر المقبل الموسم الجديد الذي سيكون مختلفا. أغادر وأنا على يقين واضح". (سكاي نيوز عربية)
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