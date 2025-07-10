"الهلال" يتعاقد مع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز

أعلن عن تعاقده مع الظهير الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز قادما من صفوف فريق بعقد يمتدّ لثلاثة أعوام.

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وقدم هرنانديز إلى بعد 6 مواسم خاضها مع ميلان الإيطالي لعب فيها 262 مباراة، كما حقق بطولتيّ وكأس السوبر . (لعربية)