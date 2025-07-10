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رياضة

"الهلال" يتعاقد مع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:48
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أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع الظهير الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز قادما من صفوف فريق ميلان الإيطالي بعقد يمتدّ لثلاثة أعوام.
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وقدم هرنانديز إلى الهلال بعد 6 مواسم خاضها مع ميلان الإيطالي لعب فيها 262 مباراة، كما حقق بطولتيّ الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالية. (لعربية)
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