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رياضة
رواية جديدة.. شاهد يُكذب تقرير الشرطة بشأن وفاة جوتا
Lebanon 24
10-07-2025
|
13:58
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في تطوّر جديد ومثير للجدل، نفى سائق شاحنة ادعى أنه صوّر حادث السيارة الذي أودى بحياة اللاعب
البرتغالي
ديوغو جوتا
وشقيقه
أندريه سيلفا
، المزاعم الواردة في تقرير الشرطة الأخير.
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وكشفت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع أن السيارة التي كانا على متنها
جوتا
وشقيقه تعرضت لانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز مركبة أخرى، ما أدى إلى اشتعال النار فيها مباشرة.
كما زعم تقرير للشرطة
الإسبانية
أن جوتا كان على الأرجح يقود السيارة، كما أنه تجاوز السرعة المسموح بها وقت الحادث، كما أشار إلى أن تقرير الخبراء لا يزال قيد الإعداد والانتهاء.
ومع ذلك، نفى سائق شاحنة كان يسير
على الطريق
عينه، وقت وقوع الحادث المأسوي مزاعم تجاوز سيارة جوتا للسرعة المسموح بها.
وقال
خوسيه
أزيفيدو سائق الشاحنة في تصريح نقله موقع "sportbible" إن السيارة لم تكن تسير بسرعة تتجاوز الحد
الأقصى
وقت وقوع الحادث.
وأضاف: "لقد صورت الحادث، توقفت، حاولت المساعدة، لكن لسوء الحظ، لم يكن هناك شيء يمكنني فعله. ضميري مرتاح. أعرف ما مررت به في تلك الليلة لأنني لم أكن أعرف من كان بداخل السيارة. تعازي لعائلة جوتا".
وتابع: "كلمة حق، إنهما لم يكونا مسرعين، وكان بإمكاني رؤية نوع السيارة ولونها، كل شيء بوضوح تام". (روسيا اليوم)
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