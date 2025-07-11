مشجع صغير يُصاب خلال احتفالات سان جيرمان... والخليفي يتدخل شخصياً

تعرّض مشجع صغير لكسر في ذراعه خلال احتفالات الجماهير في المدرجات بفوز على وقد حرص رئيس شخصياً على الاهتمام بالطفل واصطحابه إلى منطقة كبار الشخصيات للتأكد من سلامته كما تم استدعاء طبيب مختصّ لفحصه.

مشجع صغير كسر ذراعه في المدرجات أثناء احتفالات بالفوز على ، فقام بمرافقة الطفل في ستاد متلايف، وبقي بجانبه حتى عُثر على والده.. ثم نُقل إلى مقصورة كبار الشخصيات ليفحصه الطبيب.#FIFACWC #كأس_العالم_للأندية#قنوات_الكاس ||… pic.twitter.com/sTQFMlD9Qy — (@AlkassTVSports) July 10, 2025 Advertisement

ولازم النادي هذا المشجع الصغير إلى أن تم العثور على والده. ولازم النادي هذا المشجع الصغير إلى أن تم العثور على والده.