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رياضة

مشجع صغير يُصاب خلال احتفالات سان جيرمان... والخليفي يتدخل شخصياً

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:00
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تعرّض مشجع صغير لكسر في ذراعه خلال احتفالات الجماهير في المدرجات بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد وقد حرص رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر غانم الخليفي شخصياً على الاهتمام بالطفل واصطحابه إلى منطقة كبار الشخصيات للتأكد من سلامته كما تم استدعاء طبيب مختصّ لفحصه.
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ولازم النادي هذا المشجع الصغير إلى أن تم العثور على والده.

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