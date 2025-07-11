مشجع صغير يُصاب خلال احتفالات سان جيرمان... والخليفي يتدخل شخصياً

مشجع صغير كسر ذراعه في المدرجات أثناء احتفالات باريس سان جيرمان بالفوز على ريال مدريد، فقام رئيس النادي ناصر الخليفي بمرافقة الطفل في ستاد متلايف، وبقي بجانبه حتى عُثر على والده.. ثم نُقل إلى مقصورة كبار الشخصيات ليفحصه الطبيب.#FIFACWC #كأس_العالم_للأندية#قنوات_الكاس ||… pic.twitter.com/sTQFMlD9Qy
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 10, 2025
مشجع صغير كسر ذراعه في المدرجات أثناء احتفالات باريس سان جيرمان بالفوز على ريال مدريد، فقام رئيس النادي ناصر الخليفي بمرافقة الطفل في ستاد متلايف، وبقي بجانبه حتى عُثر على والده.. ثم نُقل إلى مقصورة كبار الشخصيات ليفحصه الطبيب.#FIFACWC #كأس_العالم_للأندية#قنوات_الكاس ||… pic.twitter.com/sTQFMlD9Qy