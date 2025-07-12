بعد فضيحة مونديال الأندية.. ريال مدريد يحسم أمر صفقته الرابعة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة حسمت الصفقة الرابعة للفريق في محاولة سريعة لمعالجة فضيحة الخروج من للأندية 2025 من الدور نصف النهائي.

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وودع "الميرنغي" بطولة كأس العالم للأندية بطريقة كارثية بعد سقوطه المدوي برباعية نظيفة أمام في نصف النهائي.



وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أن توصل لاتفاق مع بنفيكا على التعاقد مع ألفارو كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بانتظار الإعلان الرسمي للصفقة.



ووفقا لتقارير فإن ريال مدريد تفاوض مع بنفيكا على دفع 50 مليون على أقساط بدلا من سداده دفعة واحدة.

وأوضح الصحفي أن كل ما تبقى لإتمام الصفقة هو تأكيد أنه لن يُفعّل بند إعادة شراء كاريراس وسيسافر بعدها اللاعب إلى العاصمة مدريد.



ومن المقرر أن ألفارو كاريراس سيصبح رابع صفقة يبرمها ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بعد ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو. (روسيا اليوم)