Advertisement

رياضة

بعد فضيحة مونديال الأندية.. ريال مدريد يحسم أمر صفقته الرابعة

Lebanon 24
12-07-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1390299-638879251180029467.jpg
Doc-P-1390299-638879251180029467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد حسمت الصفقة الرابعة للفريق في محاولة سريعة لمعالجة فضيحة الخروج من كأس العالم للأندية 2025 من الدور نصف النهائي.
Advertisement
 
وودع "الميرنغي" بطولة كأس العالم للأندية بطريقة كارثية بعد سقوطه المدوي برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع بنفيكا على التعاقد مع ألفارو كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بانتظار الإعلان الرسمي للصفقة.

ووفقا لتقارير فإن ريال مدريد تفاوض مع بنفيكا على دفع 50 مليون يورو على أقساط بدلا من سداده دفعة واحدة.
 
وأوضح الصحفي الإيطالي أن كل ما تبقى لإتمام الصفقة هو تأكيد مانشستر يونايتد أنه لن يُفعّل بند إعادة شراء كاريراس وسيسافر بعدها اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن ألفارو كاريراس سيصبح رابع صفقة يبرمها ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بعد ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
قبل مونديال الأندية.. ضربة جديدة لريال مدريد
lebanon 24
12/07/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الترجي رابع فريق عربي يودع مونديال الأندية
lebanon 24
12/07/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"ريال مدريد".. "الملوك" لا يسقطون بسهولة في "مونديال الأندية"
lebanon 24
12/07/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في ربع نهائي مونديال الأندية.. دورتموند يتأهل للقاء ريال مدريد
lebanon 24
12/07/2025 19:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:32 | 2025-07-12
08:29 | 2025-07-12
04:00 | 2025-07-12
03:00 | 2025-07-12
01:00 | 2025-07-12
23:00 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24