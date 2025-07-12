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رياضة
بعد فضيحة مونديال الأندية.. ريال مدريد يحسم أمر صفقته الرابعة
Lebanon 24
12-07-2025
|
06:50
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كشفت تقارير صحفية أن إدارة
ريال مدريد
حسمت الصفقة الرابعة للفريق في محاولة سريعة لمعالجة فضيحة الخروج من
كأس العالم
للأندية 2025 من الدور نصف النهائي.
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وودع "الميرنغي" بطولة كأس العالم للأندية بطريقة كارثية بعد سقوطه المدوي برباعية نظيفة أمام
باريس سان جيرمان
في نصف النهائي.
وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في
أوروبا
أن
ريال
مدريد
توصل لاتفاق مع بنفيكا على التعاقد مع ألفارو كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بانتظار الإعلان الرسمي للصفقة.
ووفقا لتقارير فإن ريال مدريد تفاوض مع بنفيكا على دفع 50 مليون
يورو
على أقساط بدلا من سداده دفعة واحدة.
وأوضح الصحفي
الإيطالي
أن كل ما تبقى لإتمام الصفقة هو تأكيد
مانشستر يونايتد
أنه لن يُفعّل بند إعادة شراء كاريراس وسيسافر بعدها اللاعب إلى العاصمة
الإسبانية
مدريد.
ومن المقرر أن ألفارو كاريراس سيصبح رابع صفقة يبرمها ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بعد ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو. (روسيا اليوم)
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