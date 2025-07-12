أونانا يغيب عن جولة مانشستر يونايتد التحضيرية

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تعرض لضربة مبكرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بإصابة حارس المرمى أندريه .ويعاني الكاميروني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، سيغيب بسببها عن جولة الفريق التحضيرية في ، مع إمكانية غيابه عن المباريات الافتتاحية للموسم المقبل من الممتاز.ومن المنتظر ان يواصل أونانا العلاج في مقر تدريبات الفريق لمحاولة التعافي . وسيواجه كلا من وست هام وبورنموث وإيفرتون خلال رحلته الأميركية. ( بي ان سبورتس)