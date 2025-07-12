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رياضة

أونانا يغيب عن جولة مانشستر يونايتد التحضيرية

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:26
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تعرض مانشستر يونايتد لضربة مبكرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بإصابة حارس المرمى أندريه أونانا.
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ويعاني الكاميروني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، سيغيب بسببها عن جولة الفريق التحضيرية في الولايات المتحدة، مع إمكانية غيابه عن المباريات الافتتاحية للموسم المقبل من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومن المنتظر ان يواصل أونانا العلاج في مقر تدريبات الفريق لمحاولة التعافي في أسرع وقت ممكن. وسيواجه مانشستر يونايتد كلا من وست هام وبورنموث وإيفرتون خلال رحلته الأميركية. ( بي ان سبورتس)
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