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رياضة
أونانا يغيب عن جولة مانشستر يونايتد التحضيرية
Lebanon 24
12-07-2025
|
14:26
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تعرض
مانشستر يونايتد
لضربة مبكرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بإصابة حارس المرمى أندريه
أونانا
.
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ويعاني الكاميروني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، سيغيب بسببها عن جولة الفريق التحضيرية في
الولايات المتحدة
، مع إمكانية غيابه عن المباريات الافتتاحية للموسم المقبل من
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
ومن المنتظر ان يواصل أونانا العلاج في مقر تدريبات الفريق لمحاولة التعافي
في أسرع وقت ممكن
. وسيواجه
مانشستر
يونايتد
كلا من وست هام وبورنموث وإيفرتون خلال رحلته الأميركية. ( بي ان سبورتس)
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