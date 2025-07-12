أزمة في سبورتينغ لشبونة تُهدد انتقال جيوكيريس إلى أرسنال

Advertisement

دخلت مفاوضات انتقال المهاجم فيكتور جيوكيريس من سبورتينغ لشبونة إلى منعطفًا حادًا، بعد غياب اللاعب عن تدريبات الفريق ، ما دفع الإدارة لفتح إجراءات تأديبية بحقه.وأكد رئيس سبورتينغ لشبونة، فريديريكو فارانداس، أن غياب جيوكيريس لن يضغط على النادي لقبول صفقة غير عادلة، قائلاً في تصريحات لوكالة لوسا : "إذا لم يرغبوا في دفع القيمة السوقية العادلة، فنحن مرتاحون لبقائه لثلاث سنوات مقبلة. لا أحد فوق مصلحة النادي."جيوكيريس، البالغ من العمر 27 عامًا، قدّم موسمًا استثنائيًا بتسجيله 39 هدفًا في الدوري، وأسهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب . كما خطف الأضواء بتسجيل هاتريك في مرمى بدوري أبطال .ورغم تصدّر اسم جيوكيريس قائمة تعاقدات أرسنال، إلا أن الخلاف حول قيمة الصفقة، إلى جانب تصرفات اللاعب الأخيرة، قد يعقّدان انتقاله المرتقب إلى البريميرليغ، وسط تشديد من النادي البرتغالي على أنه "لن يسمح برحيل اللاعب تحت الضغط أو بشروط غير مناسبة."تبقى الأنظار شاخصة نحو ولشبونة مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات، حيث يُتوقع أن تتكثف المفاوضات، أو تتجه العلاقة إلى قطيعة طويلة الأمد.