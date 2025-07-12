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رياضة

أزمة في سبورتينغ لشبونة تُهدد انتقال جيوكيريس إلى أرسنال

Lebanon 24
12-07-2025 | 23:00
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دخلت مفاوضات انتقال المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتينغ لشبونة إلى أرسنال منعطفًا حادًا، بعد غياب اللاعب عن تدريبات الفريق البرتغالي، ما دفع الإدارة لفتح إجراءات تأديبية بحقه.
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وأكد رئيس سبورتينغ لشبونة، فريديريكو فارانداس، أن غياب جيوكيريس لن يضغط على النادي لقبول صفقة غير عادلة، قائلاً في تصريحات لوكالة لوسا البرتغالية: "إذا لم يرغبوا في دفع القيمة السوقية العادلة، فنحن مرتاحون لبقائه لثلاث سنوات مقبلة. لا أحد فوق مصلحة النادي."

جيوكيريس، البالغ من العمر 27 عامًا، قدّم موسمًا استثنائيًا بتسجيله 39 هدفًا في الدوري، وأسهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري البرتغالي. كما خطف الأضواء بتسجيل هاتريك في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ورغم تصدّر اسم جيوكيريس قائمة تعاقدات أرسنال، إلا أن الخلاف حول قيمة الصفقة، إلى جانب تصرفات اللاعب الأخيرة، قد يعقّدان انتقاله المرتقب إلى البريميرليغ، وسط تشديد من النادي البرتغالي على أنه "لن يسمح برحيل اللاعب تحت الضغط أو بشروط غير مناسبة."

تبقى الأنظار شاخصة نحو لندن ولشبونة مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات، حيث يُتوقع أن تتكثف المفاوضات، أو تتجه العلاقة إلى قطيعة طويلة الأمد.

 
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