خسارة لسيدات السلة أمام اليابان 68 – 72 في بطولة آسيا للمستوى "أ"

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تعثر منتخب للسيدات في كرة السلة أمام نظيره الياباني بفارق أربع نقاط 68 – 72 (الأشواط 26 – 16، 41 – 44، 50 – 56، 68 – 72)، في المباراة التي أجريت بينهما في لبطولة للمستوى "أ"، التي تستضيفها في مدينة شنزهن حتى 20 .وخاضت اللاعبات اللبنانيات مباراة قوية أمام منتخب يتقدم عليهن في لائحة تصينف لكرة السلة "فيبا"، وهو مصنف تاسعا عالميا. وكانت أفضل مسجلة في المباراة 27 نقطة، أمام كل من زميلتها واليابانية مينامي يابو 19 نقطة.ويلتقي لبنان الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الاثنين أوستراليا المصنفة ثانية عالميا.ويهبط المنتخب الذي يحتل المركز الثامن الأخير في البطولة الى المستوى الثاني في القارة. (الوكالة الوطنية)