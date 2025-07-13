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رياضة
خسارة لسيدات السلة أمام اليابان 68 – 72 في بطولة آسيا للمستوى "أ"
Lebanon 24
13-07-2025
|
04:55
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تعثر منتخب
لبنان
للسيدات في كرة السلة أمام نظيره الياباني بفارق أربع نقاط 68 – 72 (الأشواط 26 – 16، 41 – 44، 50 – 56، 68 – 72)، في المباراة التي أجريت بينهما
صباح اليوم
في
المجموعة الثانية
لبطولة
آسيا
للمستوى "أ"، التي تستضيفها
الصين
في مدينة شنزهن حتى 20
تموز
.
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وخاضت اللاعبات اللبنانيات مباراة قوية أمام منتخب يتقدم عليهن في لائحة تصينف
الاتحاد الدولي
لكرة السلة "فيبا"، وهو مصنف تاسعا عالميا. وكانت أفضل مسجلة في المباراة
اللبنانية
ريبيكا عقل
27 نقطة، أمام كل من زميلتها
قمر منصور
واليابانية مينامي يابو 19 نقطة.
ويلتقي لبنان الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الاثنين أوستراليا المصنفة ثانية عالميا.
ويهبط المنتخب الذي يحتل المركز الثامن الأخير في البطولة الى المستوى الثاني في القارة. (الوكالة الوطنية)
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