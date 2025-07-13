لقب زوجي السيدات من نصيب كوديرميتوفا وميرتنز

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توج المكوّن من الروسية والبلجيكية إليز ميرتنز بلقب زوجي السيدات في عقب فوزه على الثنائي المؤلف من سو وي واللاتفية في المشهد الختامي للبطولة.وانتهت المواجهة لفائدة الثنائي كوديرميتوفا وميرتنز بنتيجة 3-6 و6-2 و6-4.