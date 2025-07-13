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رياضة

لقب زوجي السيدات من نصيب كوديرميتوفا وميرتنز

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:10
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توج الثنائي المكوّن من الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا والبلجيكية إليز ميرتنز بلقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون عقب فوزه على الثنائي المؤلف من الصينية سو وي واللاتفية يلينا أوستابينكو في المشهد الختامي للبطولة.
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وانتهت المواجهة لفائدة الثنائي كوديرميتوفا وميرتنز بنتيجة 3-6 و6-2 و6-4.
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