سينر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون لأول مرة في مسيرته

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دخل المصنف الأول عالمياً والبالغ من العمر 23 عاماً التاريخ بعد أن أصبح أول إيطالي على الإطلاق يحرز لقب لكرة المضرب ثالثة الكبرى بعد أن فاز على منافسه الإسباني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة الأحد في نهائي البطولة.وهذا هو اللقب الرابع لسينر في البطولات الأربع الكبرى والأول له في وذلك عقب فوزه ببطولة المفتوحة عامي 2024 و2025 وبطولة أميركا المفتوحة عام 2024.