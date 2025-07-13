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رياضة
سينر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون لأول مرة في مسيرته
Lebanon 24
13-07-2025
|
15:16
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الإيطالي
يانيك سينر
المصنف الأول عالمياً والبالغ من العمر 23 عاماً التاريخ بعد أن أصبح أول إيطالي على الإطلاق يحرز لقب
بطولة ويمبلدون
لكرة المضرب ثالثة
البطولات الأربع
الكبرى بعد أن فاز على منافسه الإسباني
كارلوس ألكاراز
بثلاث مجموعات مقابل مجموعة الأحد في نهائي البطولة.
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وهذا هو اللقب الرابع لسينر في البطولات الأربع الكبرى والأول له في
ويمبلدون
وذلك عقب فوزه ببطولة
أستراليا
المفتوحة عامي 2024 و2025 وبطولة أميركا المفتوحة عام 2024.
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