كول بالمر يشعل نهائي مونديال الأندية بثنائية تاريخية وأداء استثنائي

Advertisement

خطف النجم الإنكليزي كول الأضواء خلال نهائي للأندية 2025، بتقديم عرض فردي مبهر قاد به تشيلسي للتقدم الساحق على بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت مساء الأحد في .في 45 دقيقة فقط، سجّل بالمر الهدف الأول في الدقيقة 22، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يصنع الثالث لزميله جواو بيدرو في الدقيقة 43، ليضع بصمته على الأهداف الثلاثة للبلوز قبل الاستراحة.دخل بالمر سجلات التاريخ كخامس لاعب يُسجّل هدفين في أول نصف ساعة من العالم للأندية (بما يشمل الحقبة السابقة للبطولة حين كانت تُعرف بـ"الإنتركونتيننتال")، إلى جانب عمالقة مثل:فيرينس بوشكاش (ريال - 1960)خوان خويا (بينيارول - 1961)بيليه (سانتوس - 1962)مارتن باليرمو (بوكا جونيورز - 2000)يُثبت كول بالمر أنه عاشق للنهائيات، حيث ساهم في 8 أهداف خلال 6 مباريات نهائية خاضها في مسيرته، منها:هدف في نهائي الدرع الخيرية 2023هدف في السوبر 2023تمريرة حاسمة في نهائي المؤتمر الأوروبي 2025هدف في نهائي 2024 مع منتخب إنكلتراوأخيرًا، ثنائية وصناعة هدف في نهائي مونديال الأندية 2025بات بالمر ثاني لاعب من تشيلسي منذ موسم 2013-2014 يساهم بثلاثة أهداف في نهائي بطولة كبرى، بعد إيدين هازارد الذي فعلها في نهائي الدوري الأوروبي 2019.