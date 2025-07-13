كول بالمر يشعل نهائي مونديال الأندية بثنائية تاريخية وأداء استثنائي

خطف النجم الإنكليزي كول بالمر
الأضواء خلال نهائي كأس العالم
للأندية 2025، بتقديم عرض فردي مبهر قاد به تشيلسي للتقدم الساحق على باريس سان جيرمان
بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت مساء الأحد في الولايات المتحدة
.
في 45 دقيقة فقط، سجّل بالمر الهدف الأول في الدقيقة 22، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يصنع الثالث لزميله جواو بيدرو في الدقيقة 43، ليضع بصمته على الأهداف الثلاثة للبلوز قبل الاستراحة.
دخل بالمر سجلات التاريخ كخامس لاعب يُسجّل هدفين في أول نصف ساعة من نهائي كأس
العالم للأندية (بما يشمل الحقبة السابقة للبطولة حين كانت تُعرف بـ"الإنتركونتيننتال")، إلى جانب عمالقة مثل:
فيرينس بوشكاش (ريال مدريد
- 1960)
خوان خويا (بينيارول - 1961)
بيليه (سانتوس - 1962)
مارتن باليرمو (بوكا جونيورز - 2000)
يُثبت كول بالمر أنه عاشق للنهائيات، حيث ساهم في 8 أهداف خلال 6 مباريات نهائية خاضها في مسيرته، منها:
هدف في نهائي الدرع الخيرية 2023
هدف في السوبر الأوروبي
2023
تمريرة حاسمة في نهائي دوري
المؤتمر الأوروبي 2025
هدف في نهائي يورو
2024 مع منتخب إنكلترا
وأخيرًا، ثنائية وصناعة هدف في نهائي مونديال الأندية 2025
بات بالمر ثاني لاعب من تشيلسي منذ موسم 2013-2014 يساهم بثلاثة أهداف في نهائي بطولة كبرى، بعد إيدين هازارد الذي فعلها في نهائي الدوري الأوروبي 2019.