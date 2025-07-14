منتخب السيدات لكرة السلة.. خسارة قاسية وغير مسبوقة أمام استراليا

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عانى منتخب السيدات في كرة السلة خسارته الثانية امام أوستراليا المصنفة ثانية عالميا 34 - 113، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم في للمستوى "أ" في مدينة شنزن ، والتي تستمر حتى 20 .واراح المدرب بول كافتر غالبية اللاعبات الاساسيات في التشكيلة، للمباراة الثالثة الاخيرة في الدور الاول للمجموعة الثانية أمام الثامنة والنصف قبل ظهر الاربعاء 16 تموز.وكانت افضل مسجلة للبنان ب11 نقطة.ويتطلع منتخبنا الى الحفاظ على موقعه في المستوى "أ"، كما فعل منذ عامين في أوستراليا، بتفادي الحلول في المركز الثامن الاخير.