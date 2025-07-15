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رياضة
بعد تقديمه رسميا في ريال مدريد.. كاريراس يكشف عن قدوته
Lebanon 24
15-07-2025
|
09:47
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وقع المدافع الإسباني ألفارو كاريراس، رسميا اليوم الثلاثاء، على عقود انضمامه لصفوف
نادي ريال مدريد
لكرة القدم
، قادما من فريق بنفيكا
البرتغالي
، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.
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ونشر نادي
ريال مدريد
عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورا لألفارو كاريراس أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوف
الفريق الملكي
بشكل رسمي رفقة
فلورنتينو بيريز
،
رئيس النادي
.
والتقط ألفارو كاريراس الصورة التقليدية لصفقات
ريال
مدريد
الجديدة في متحف النادي ورفقة ألقابه الـ15 في
دوري أبطال أوروبا
.
وعبر ألفارو كاريراس، البالغ من العمر 22 عاما، عن إعجابه الشديد باثنين من أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي، مؤكدا أنه استلهم الكثير من أسلوبهما داخل الملعب.
وقال كاريراس خلال تقديمه الرسمي: "مارسيلو وروبرتو كارلوس كانا مصدر إلهامي لسنوات".
وأضاف: "عندما كنت هنا سابقا، أتيحت لي الفرصة لمشاهدة مارسيلو عن قرب، وقد كان الأمر رائعا. كلاهما قدوتي".
ويأمل كاريراس أن يسير على خطى أسطورتي ريال مدريد، بعد توقيعه عقدا طويل الأمد مع النادي يمتد حتى صيف 2031.
وسيرتدي ألفارو كاريراس القميص رقم 18 مع ريال مدريد، وهو القميص الذي ارتداه فاييخو في الموسم الماضي. (روسيا اليوم)
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