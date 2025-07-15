"فيفا" يعلن موعد بيع تذاكر مونديال 2026.. سجل اسمك في أيلول واحجز مقعدك

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أعلن (فيفا)، الثلاثاء، أن عملية بيع تذاكر 2026، المقرر إقامته في وكندا والمكسيك، ستبدأ في 10 أيلول المقبل عبر فتح باب التسجيل للقرعة الأولى.وتنطلق البطولة في 11 حزيران 2026 من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، فيما تُقام المباراة النهائية في 19 في بولاية نيوجيرسي.وسيشارك في البطولة المقبلة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال، وستشهد إقامة 104 مباريات بدلاً من 64 كما في النسخ السابقة، وسط توقعات بحضور جماهيري يتجاوز 6.5 ملايين مشجع.وأوضح " " في بيانه أن التذاكر ستُطرح للبيع على مراحل متعددة، تبدأ في أيلول وتستمر حتى موعد انطلاق البطولة، داعياً الجماهير إلى زيارة موقع التذاكر الرسمي وتسجيل بطاقة تعريف شخصية خاصة بالفيفا لضمان المشاركة في القرعة الأولى.وأشار إلى أن تفاصيل آلية الشراء، والدفع، وتسليم التذاكر ستُعلن لاحقاً مع تقدم مراحل البيع، فيما تُجرى قرعة المجموعات النهائية في كانون الأول المقبل، يليها إعلان جدول المباريات.رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أكد أن الحماسة تتصاعد بعد نجاح كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن والولايات المتحدة والمكسيك ستستضيف "أضخم حدث في العالم"، داعياً الجماهير إلى الاستعداد المبكر نظراً للطلب الكبير المتوقع.