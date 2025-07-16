خسارة ثالثة لسيدات لبنان في سلة آسيا

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عانى منتخب السيدات خسارته الثالثة تواليا في من للمستوى "أ" التي تقام مباراتها في مدينة شنزن ، وتستمر حتى 20 ، أمام منتخب بفارق ثلاث نقاط 70 – 73 (الأشواط 12 – 29، 37 – 41، 57 – 55، 70 – 73).وكانت أفضل مسجلة للبنان الأميركية آرشر 23 نقطة. وأَضافت 13 نقطة.ويتطلع الى تفادي الحلول في المركز الثامن الأخير، للبقاء ضمن المستوى الأول قاريا.