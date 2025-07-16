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رياضة

خسارة ثالثة لسيدات لبنان في سلة آسيا

Lebanon 24
16-07-2025 | 03:57
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عانى منتخب السيدات خسارته الثالثة تواليا في المجموعة الثانية من بطولة آسيا للمستوى "أ" التي تقام مباراتها في مدينة شنزن الصينية، وتستمر حتى 20 تموز، صباح اليوم أمام منتخب الفيليبين بفارق ثلاث نقاط 70 – 73 (الأشواط 12 – 29، 37 – 41، 57 – 55، 70 – 73).
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وكانت أفضل مسجلة للبنان الأميركية جيليان آرشر 23 نقطة. وأَضافت ريبيكا عقل 13 نقطة.

ويتطلع لبنان الى تفادي الحلول في المركز الثامن الأخير، للبقاء ضمن المستوى الأول قاريا.
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