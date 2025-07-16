30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
خسارة ثالثة لسيدات لبنان في سلة آسيا
Lebanon 24
16-07-2025
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
عانى منتخب السيدات خسارته الثالثة تواليا في
المجموعة الثانية
من
بطولة آسيا
للمستوى "أ" التي تقام مباراتها في مدينة شنزن
الصينية
، وتستمر حتى 20
تموز
،
صباح اليوم
أمام منتخب
الفيليبين
بفارق ثلاث نقاط 70 – 73 (الأشواط 12 – 29، 37 – 41، 57 – 55، 70 – 73).
Advertisement
وكانت أفضل مسجلة للبنان الأميركية
جيليان
آرشر 23 نقطة. وأَضافت
ريبيكا عقل
13 نقطة.
ويتطلع
لبنان
الى تفادي الحلول في المركز الثامن الأخير، للبقاء ضمن المستوى الأول قاريا.
مواضيع ذات صلة
خسارة لسيدات السلة أمام اليابان 68 – 72 في بطولة آسيا للمستوى "أ"
Lebanon 24
خسارة لسيدات السلة أمام اليابان 68 – 72 في بطولة آسيا للمستوى "أ"
16/07/2025 15:53:18
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الرياضي على سايكرز الكوري الحنوبي في سلة أبطال نوادي آسيا
Lebanon 24
فوز الرياضي على سايكرز الكوري الحنوبي في سلة أبطال نوادي آسيا
16/07/2025 15:53:18
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب السيدات لكرة السلة.. خسارة قاسية وغير مسبوقة أمام استراليا
Lebanon 24
منتخب السيدات لكرة السلة.. خسارة قاسية وغير مسبوقة أمام استراليا
16/07/2025 15:53:18
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
Lebanon 24
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
16/07/2025 15:53:18
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تغريم وسام أبو علي 80 ألف دولار... ماذا فعل؟
Lebanon 24
تغريم وسام أبو علي 80 ألف دولار... ماذا فعل؟
08:11 | 2025-07-16
16/07/2025 08:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعويض جوتا.. "ليفربول" يسعى إلى ضمّ لاعب من "ريال مدريد"
Lebanon 24
لتعويض جوتا.. "ليفربول" يسعى إلى ضمّ لاعب من "ريال مدريد"
06:59 | 2025-07-16
16/07/2025 06:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزاغي يحسم الجدل: كوليبالي باقٍ مع الهلال ولا نية للاستغناء عنه
Lebanon 24
إنزاغي يحسم الجدل: كوليبالي باقٍ مع الهلال ولا نية للاستغناء عنه
06:30 | 2025-07-16
16/07/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 نجوم صاعدين يخطفون الأضواء في مونديال الأندية 2025
Lebanon 24
5 نجوم صاعدين يخطفون الأضواء في مونديال الأندية 2025
02:50 | 2025-07-16
16/07/2025 02:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الكونغو قلب إفريقيا..صفقة ستدخل 44 مليون يورو لخزينة برشلونة
Lebanon 24
الكونغو قلب إفريقيا..صفقة ستدخل 44 مليون يورو لخزينة برشلونة
02:00 | 2025-07-16
16/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حامل بشهرها الثامن... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تتعرّض لحادثة مرعبة
Lebanon 24
حامل بشهرها الثامن... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تتعرّض لحادثة مرعبة
09:08 | 2025-07-15
15/07/2025 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار السويداء: اختبار دموي لتقارب دمشق وتل أبيب
Lebanon 24
انفجار السويداء: اختبار دموي لتقارب دمشق وتل أبيب
11:00 | 2025-07-15
15/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
01:29 | 2025-07-16
16/07/2025 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:11 | 2025-07-16
تغريم وسام أبو علي 80 ألف دولار... ماذا فعل؟
06:59 | 2025-07-16
لتعويض جوتا.. "ليفربول" يسعى إلى ضمّ لاعب من "ريال مدريد"
06:30 | 2025-07-16
إنزاغي يحسم الجدل: كوليبالي باقٍ مع الهلال ولا نية للاستغناء عنه
02:50 | 2025-07-16
5 نجوم صاعدين يخطفون الأضواء في مونديال الأندية 2025
02:00 | 2025-07-16
الكونغو قلب إفريقيا..صفقة ستدخل 44 مليون يورو لخزينة برشلونة
23:38 | 2025-07-15
التوتر يشتعل.. فينيسيوس ينوي "خيانة" ريال مدريد
فيديو
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 15:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24