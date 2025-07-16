تغريم وسام أبو علي 80 ألف دولار... ماذا فعل؟

قرر المدير الرياضي للنادي الأهلي، فرض عقوبة مالية على ، مهاجم الفريق، بسبب تصرفاته التي وُصفت بالتمرد على قرارات النادي.

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وجاء القرار بعد محاولات الضغط على الإدارة للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب تلقيه عروضًا مغرية من الدوري الأميركي.



ووفقًا لموقع اليوم السابع، فإن العقوبة جاءت نتيجة ثلاث مخالفات ارتكبها اللاعب، وهي: نشره صورة عبر حسابه على إنستغرام يسخر فيها من قرار النادي بإغلاق ملف عروضه، رفضه الخضوع للقياسات البدنية، وتغيبه عن إجراء أشعة الرنين المغناطيسي مع زملائه في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.



ومن المتوقع أن تتراوح العقوبة المالية بين 5% و10% من قيمة عقد اللاعب، أي ما يعادل 40 إلى 80 ألف دولار، حيث يبلغ راتب وسام أبو علي مع الأهلي 800 ألف دولار سنويًا. (الامارات 24)