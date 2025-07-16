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رياضة
منافسة قوية مع الأهلي... بيراميدز يقدّم عرضًا تاريخيًا لضم نجم معروف (صورة)
Lebanon 24
16-07-2025
|
12:00
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دخل نادي بيراميدز المصري
لكرة القدم
في مفاوضات مع نادي نانت الفرنسي، للظفر بخدمات مهاجمه
المصري مصطفى
محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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وقال مصدر مقرب من
مصطفى محمد
: "نادي بيراميدز استفسر من مسؤولي نانت عن طلباتهم المالية مقابل التنازل عن خدمات مصطفى محمد، ليأتي الرد بالموافقة على رحيله مقابل 6 ملايين
يورو
، أي ما يعادل بالمصري أكثر من 342 مليون جنيه".
وأضاف المصدر: "نادي بيراميدز أبلغ نادي نانت بأنهم حال الحصول على موافقة مصطفى محمد، على الانتقال إليه فإنه لا يمانع في التفاوض على القيمة المالية الذي يريدها النادي الفرنسي ولكن على سبيل التقسيط أو تقليل المبلغ مع وضع نسبة من عائد بيع اللاعب مستقبلا".
وكان مصطفى محمد (27 عاما) قد تلقى العديد من العروض
التركية
والمصرية أبرزها من الأهلي لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.
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