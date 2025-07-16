يامال يرث "قميص الأساطير"... ويكشف عن هدفين في مشواره المقبل

Advertisement

توج النجم الشاب لامين يامال (18 عامًا)، جناح فريق ، موسمه الاستثنائي بالحصول على القميص الأسطوري رقم 10، الذي سبق أن ارتداه أسطورة النادي ، في خطوة رمزية تعكس ثقة النادي في مستقبله الواعد.وجاء منح الرقم ليامال بعد موسم لافت تألق خلاله بتسجيل 18 هدفًا وصناعة 25 أخرى، مساهماً في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية: ، كأس ملك ، وكأس السوبر ، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي .وكان يامال قد ارتدى القميص رقم 19 في الموسم الماضي، قبل أن يمدد عقده مع النادي حتى عام 2031 في مايو الماضي، ليؤكد التزامه بمسيرته الطويلة مع الفريق الكتالوني.وتسلم يامال القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا خلال احتفالية خاصة أُقيمت الأربعاء، ليصبح أحدث من يحمل هذا الرقم التاريخي في صفوف برشلونة.ويحمل القميص رقم 10 ثقلا هائلا في كامب نو، إذ ارتداه خلال فترته مع النادي الحافلة بالألقاب والتي شكلت مسيرته. وحصد الأرجنتيني 34 لقبا مع برشلونة ورحل عن الفريق وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا، وجاء رحيله بعد موسم 2020-2021 بسبب مشكلات مالية في النادي.وارتدى القميص رقم 10 في برشلونة أساطير آخرون مثل دييغو مارادونا ورونالدينيو، لكن يامال قال إن هذا الإرث لن يثقل كاهله.وأضاف للصحفيين: "ميسي مهد الطريق بالرقم 10، وأنا سأقدم مشواري". وأضاف "إنهم ثلاثة أساطير في وفي النادي. كل طفل يحلم بمضاهاة ميسي ورونالدينيو ومارادونا... سأسعى جاهدا للحفاظ على هذا الإرث".وتابع: "أولا، كان حلمي أن ألعب لأول مرة مع برشلونة وأرتدي الرقم 10. كل من نشأ هنا يحلم بذلك. أنا ممتن للنادي".وبعد رحيل ميسي، انتقل القميص إلى الجناح الشاب أنسو فاتي، لكن اللاعب البالغ من العمر الآن 22 عاما فشل في الوفاء بوعوده المبكرة، وأعير إلى برايتون آند هوف ألبيون. وسيقضي فاتي الموسم المقبل مع موناكو على سبيل الإعارة، وهو ما مهد الطريق أمام لامين ليرث أحد أشهر أرقام القمصان في كرة القدم.وأوضح اللاعب الشاب: "لم أفز بدوري أبطال ولا بكأس العالم. هذه هي أهدافي الآن".