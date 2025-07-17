صدامات عربية في الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2026

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ووفقا لقرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، فقد ضمت كلا من قطر والإمارات وعُمان، حيث ستخوض مباريات الملحق في قطر. يبدو أن المنتخبات العربية الآسيوية ستخوض مباريات "مثيرة" ضمن الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أوقعت القرعة، التي جرت اليوم الخميس في مقر في ماليزيا عددا من هذه المنتخبات في مواجهة بعضها بعضا.ووفقا لقرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، فقد ضمت كلا من قطر والإمارات وعُمان، حيث ستخوض مباريات الملحق في قطر.

وأوقعت القرعة منتخب في إلى جانب وإندونيسيا، حيث تستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية.

وستجري مباريات الجولة الأولى من الملحق يوم 8 تشرين الاول المقبل، بينما تجري مباريات الجولة الثانية يوم 11 منه، أما فستكون يوم 14 من نفس الشهر.



ومن المنتظر أن يصعد صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى ، بينما سينتقل المنتخبان صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة لملحق أخير، يقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل الفائز للملحق العالمي.