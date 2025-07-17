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رياضة

صدامات عربية في الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2026

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:56
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يبدو أن المنتخبات العربية الآسيوية ستخوض مباريات "مثيرة" ضمن الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أوقعت القرعة، التي جرت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا عددا من هذه المنتخبات في مواجهة بعضها بعضا.
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ووفقا لقرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، فقد ضمت المجموعة الأولى كلا من قطر والإمارات وعُمان، حيث ستخوض مباريات الملحق في قطر.
وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب العراق وإندونيسيا، حيث تستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية.
وستجري مباريات الجولة الأولى من الملحق يوم 8 تشرين الاول المقبل، بينما تجري مباريات الجولة الثانية يوم 11 منه، أما الجولة الأخيرة فستكون يوم 14 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يصعد صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما سينتقل المنتخبان صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة لملحق أخير، يقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل الفائز للملحق العالمي.
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