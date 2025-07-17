ترامب سرق ميدالية الفيفا؟ جدل واسع وفيديوهات توضح الحقيقة

The Art of The Steal - Donald Trump stole a CWC winners medal yesterday. pic.twitter.com/OskSn199af — ShanghaiPanda (@thinking_panda) July 14, 2025 Advertisement

شهد حفل توزيع جوائز للأندية 2025، الذي أُقيم في 13 في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي، واقعة أثارت جدلًا واسعًا على الإنترنت بعدما ظهر الرئيس الأميركي وهو يضع ميدالية في جيب سترته عقب تتويج فريق تشيلسي بلقب البطولة على حساب .وخلال مراسم التتويج، قدّم رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو ميدالية لترامب، في مشهد موثق في أكثر من مقطع فيديو متداول، من بينها تسجيل بثته شبكة "House of Highlights" يظهر فيه بوضوح تسليم الميدالية في الدقيقة 12:11 من الحفل، قبل أن يتوجه إنفانتينو وترامب إلى المنصة لتسليم الكأس والميداليات للاعبين.لاحقًا، أظهرت زاوية تصوير أخرى، من فيديو نشرته صحيفة "دياريو آس" ، وهو يضع الميدالية في جيب سترته. وتقاطعت هذه اللقطات مع تقارير بثّتها وسائل إعلام مثل "سي بي إس نيوز" و" إن"، ما دفع بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى التساؤل ما إذا كان ترامب قد "سرق" الميدالية.وقد سخر أحد الحسابات من الواقعة، مشيرًا إلى "فن السرقة"، في تحوير ساخر لعنوان كتاب ترامب الشهير "فن الصفقة". وتسبّب ذلك في موجة من الرسائل والتساؤلات التي وصلت إلى موقع "سنوبس"، تطلب التوضيح بشأن صحة الادعاءات.لكن، وفق ما أظهرته تسجيلات مراسم التتويج الكاملة، كان قد علّق بالفعل ميدالية على عنق قائد تشيلسي ريس جيمس، قبل أن يستلم من إنفانتينو ميدالية أخرى وضعها في جيبه، ما يُضعف الادعاءات بأنه احتفظ بها بدلًا من تسليمها لأحد اللاعبين.الموقع الأميركي أشار أيضًا إلى أن لا أدلة تثبت أن ترامب تصرّف دون علم الفيفا أو استولى على الميدالية من لاعب، مرجّحًا أن يكون إنفانتينو قد قدّم له واحدة كمجاملة خلال المناسبة.ويُذكر أن ترامب ظهر في المقابلة مع منصة "DAZN Football"، متحدّثًا عن الكأس الجديدة التي تم الكشف عنها سابقًا في ، مشيرًا إلى أنها بقيت هناك بعدما "قيل له إنه يمكنه الاحتفاظ بها"، حسب تعبيره.ورغم انتشار الفيديوهات والتعليقات الساخرة، لا يزال الغموض يلف بعض تفاصيل الواقعة، فيما لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من الفيفا أو البيت الأبيض.