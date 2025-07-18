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رياضة

فقد السيطرة خلال مسابقة رسمية.. وفاة مأسوية لدراج إيطالي

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:04
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توفي الدراج الإيطالي الشاب صامويل بريفيتيرا، عن عمر 19 عامًا، متأثرًا بإصابات خطيرة تعرّض لها خلال المرحلة الأولى من طواف فالي داوستا في إيطاليا، بحسب ما أعلنه فريقه "هاجنز بيرمان جايكو".
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وبحسب التقارير، اصطدم بريفيتيرا بمطبات سرعة وفقد السيطرة على دراجته، ما أدى إلى ارتطام رأسه بأحد الحواجز خلال هبوطه بسرعة قاربت 70 كيلومترًا في الساعة، على بعد نحو 35 كيلومترًا من خط النهاية في مدينة أوستا. وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه فقد خوذته أثناء الحادث.

فيما لا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق من قبل سلطات السلامة العامة، وصف مدير الفريق أكسل ميركس الراحل بأنه "روح الفريق"، مضيفًا: "كان سامويل نورًا ساطعًا لا يُعوّض. فقدانه مُفجع".

وعبّرت فرق ولاعبون عن حزنهم العميق، حيث خُصصت دقيقة تصفيق تكريمًا له قبل انطلاق المرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا، وقال النجم تادي بوجاكار: "إنها من أخطر الرياضات في العالم، والمخاطرة أحيانًا تكون مفرطة. أشعر بحزن عميق على عائلته. رحمه الله".

تم تعليق جولة فالي داوستا مؤقتًا على أن تُستأنف يوم الجمعة. وفي السياق، أعرب رئيس الاتحاد الإيطالي للدراجات كورديانو داجنوني عن صدمته، مشددًا على أهمية تعزيز إجراءات السلامة، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تحديث اللوائح لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا. (fox news)
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