27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فقد السيطرة خلال مسابقة رسمية.. وفاة مأسوية لدراج إيطالي
Lebanon 24
18-07-2025
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الدراج
الإيطالي
الشاب صامويل بريفيتيرا، عن عمر 19 عامًا، متأثرًا بإصابات خطيرة تعرّض لها خلال المرحلة الأولى من
طواف
فالي داوستا في
إيطاليا
، بحسب ما أعلنه فريقه "هاجنز بيرمان جايكو".
Advertisement
وبحسب التقارير، اصطدم بريفيتيرا بمطبات سرعة وفقد السيطرة على دراجته، ما أدى إلى ارتطام رأسه بأحد الحواجز خلال هبوطه بسرعة قاربت 70 كيلومترًا في الساعة، على بعد نحو 35 كيلومترًا من
خط النهاية
في مدينة
أوستا
. وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه فقد خوذته أثناء الحادث.
فيما لا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق من قبل سلطات السلامة العامة، وصف مدير الفريق
أكسل
ميركس الراحل بأنه "روح الفريق"، مضيفًا: "كان
سامويل
نورًا ساطعًا لا يُعوّض. فقدانه مُفجع".
وعبّرت فرق ولاعبون عن حزنهم العميق، حيث خُصصت دقيقة تصفيق تكريمًا له قبل انطلاق المرحلة الثانية عشرة من طواف
فرنسا
، وقال النجم تادي بوجاكار: "إنها من أخطر الرياضات في العالم، والمخاطرة أحيانًا تكون مفرطة. أشعر بحزن عميق على عائلته. رحمه الله".
تم تعليق جولة فالي داوستا مؤقتًا على أن تُستأنف يوم الجمعة. وفي السياق، أعرب رئيس
الاتحاد الإيطالي
للدراجات كورديانو داجنوني عن صدمته، مشددًا على أهمية تعزيز إجراءات السلامة، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تحديث اللوائح لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا. (fox news)
مواضيع ذات صلة
داخل السيارة.. وفاة مأسوية لطفل
Lebanon 24
داخل السيارة.. وفاة مأسوية لطفل
18/07/2025 08:12:20
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
18/07/2025 08:12:20
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق
Lebanon 24
حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق
18/07/2025 08:12:20
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في تول.. هكذا فقد "رفيق" حياته
Lebanon 24
حادثة مأسوية في تول.. هكذا فقد "رفيق" حياته
18/07/2025 08:12:20
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أموال "غير عادية" لضباط.. تحقيقات في تحويلات مالية مشبوهة من مبابي
Lebanon 24
أموال "غير عادية" لضباط.. تحقيقات في تحويلات مالية مشبوهة من مبابي
00:38 | 2025-07-18
18/07/2025 12:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تير شتيغن.. أربعة أشهر قد تغيّر مستقبله في برشلونة
Lebanon 24
تير شتيغن.. أربعة أشهر قد تغيّر مستقبله في برشلونة
00:00 | 2025-07-18
18/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب سرق ميدالية الفيفا؟ جدل واسع وفيديوهات توضح الحقيقة
Lebanon 24
ترامب سرق ميدالية الفيفا؟ جدل واسع وفيديوهات توضح الحقيقة
23:30 | 2025-07-17
17/07/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تياغو ألمادا وقّع عقداً مع أتلتيكو مدريد حتى 2030
Lebanon 24
تياغو ألمادا وقّع عقداً مع أتلتيكو مدريد حتى 2030
23:00 | 2025-07-17
17/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... ريال مدريد يُوقف صفقة ضمّ لاعب عربيّ شاب
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... ريال مدريد يُوقف صفقة ضمّ لاعب عربيّ شاب
16:00 | 2025-07-17
17/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
03:32 | 2025-07-17
17/07/2025 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
14:29 | 2025-07-17
17/07/2025 02:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة... موظفة في شركة شهيرة بين أحضان مديرها
Lebanon 24
فضيحة... موظفة في شركة شهيرة بين أحضان مديرها
12:50 | 2025-07-17
17/07/2025 12:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
11:50 | 2025-07-17
17/07/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
Lebanon 24
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
02:15 | 2025-07-17
17/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:38 | 2025-07-18
أموال "غير عادية" لضباط.. تحقيقات في تحويلات مالية مشبوهة من مبابي
00:00 | 2025-07-18
تير شتيغن.. أربعة أشهر قد تغيّر مستقبله في برشلونة
23:30 | 2025-07-17
ترامب سرق ميدالية الفيفا؟ جدل واسع وفيديوهات توضح الحقيقة
23:00 | 2025-07-17
تياغو ألمادا وقّع عقداً مع أتلتيكو مدريد حتى 2030
16:00 | 2025-07-17
بشكل مفاجئ... ريال مدريد يُوقف صفقة ضمّ لاعب عربيّ شاب
14:45 | 2025-07-17
الرياضة في حداد: رحيلٌ جماعي يضرب لاعبين من العالم كلّه
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
18/07/2025 08:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24