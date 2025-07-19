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رياضة

بأكثر من مليون يورو.. نيمار يشتري سيارة "باتمان" (صورة)

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:00
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استطاع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور من تحقيق أحد أحلامه بشراء سيارة شخصية "باتمان" الشهيرة بعدما عرضت في متحف في ساو باولو لمدة قبل أن تصل إلى مالكها.
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وكان نيمار طلب من المصمم البرازيلي أديمار كابرال أن يصنعها ويعتني بها وقد استغرق ذلك 3 أعوام وفريقا مكونا من 50 شخصا.

وعُرضت سيارة "باتموبيل" في أحد المتاحف يدعى متحف سيارة الأحلام في ساو روكي لعدة أشهر قبل أن تصل إلى منزل مالكها الشرعي، نيمار، وهو أحد معجبي شخصية باتمان.

يُذكر ان السيارة مزودة بمحرك V8 وتقدر قوتها بما يتراوح بين 450 و500 حصان، ولكن من غير المسموح لها بالسير على الطرقات العامة بسبب عدم تسجيلها وعدم حصولها على شهادة، وفقط يستطيع نيمار قيادتها على أراض خاصة.(العربية)
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