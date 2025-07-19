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رياضة

جدل كبير حول علاقتهما... ما قصة الصور المنتشرة لميسي وميا خليفة؟

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:48
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انتشرت صور تظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأميركي، برفقة ميا خليفة ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة علاقتهما.
 
وحققت هذه الصور انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها ملايين المتابعين، مما أثار تكهنات حول علاقة محتملة بين ميسي وميا خليفة.
 
لكنّ التحقيق أظهر أن الصور ليست حقيقية، إذ تعود إلى حساب على "إنستغرام" لمصمم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة هذه الصور.

على الرغم من ذلك، حصدت الصور نحو 3 ملايين إعجاب على "إنستغرام"، مما يعكس قوة التأثير الذي يمكن أن تحققه الصور المفبركة على الجمهور.
يشار الى ان ميسي يعيش حياة زوجية سعيدة ومستقرة مع انتونيلا وأبنائهما الثلاثة وغالبا ما تشاهد زوجته في المباريات التي يخوضها دعما له. 


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