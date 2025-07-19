جدل كبير حول علاقتهما... ما قصة الصور المنتشرة لميسي وميا خليفة؟

لكنّ التحقيق أظهر أن الصور ليست حقيقية، إذ تعود إلى حساب على "إنستغرام" لمصمم يستخدم تقنيات في صناعة هذه الصور.



على الرغم من ذلك، حصدت الصور نحو 3 ملايين إعجاب على "إنستغرام"، مما يعكس قوة التأثير الذي يمكن أن تحققه الصور المفبركة على الجمهور.

وحققت هذه الصور انتشارًا كبيرًا على ، حيث تفاعل معها ملايين المتابعين، مما أثار تكهنات حول علاقة محتملة بين وميا .