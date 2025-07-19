شدّت شعرها.. هذا ما حصل خلال مبارة ألمانيا وفرنسا للسيدات

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شهدت مباراة وألمانيا في ربع نهائي للسيدات 2025 حادثة غريبة أثارت جدلاً واسعًا، بعدما طُردت المدافعة كاثرين هندريش بسبب سحبها شعر قائدة المنتخب الفرنسي، جريدج مبوك، داخل منطقة الجزاء.الحكم تيس أولوفسون لجأت إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) بعد رصد الحادثة خلال دفاع عن كرة ثابتة، ليتبيّن من الإعادة أن هندريش أمسكت بشعر مبوك وشدّته بينما كانت تحاول التموضع داخل منطقة الجزاء، رغم أن اللاعبة لم تكن الأقرب إلى .القرار أدى إلى احتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا، نفذتها بنجاح جريس جيورو، لتتقدم فرنسا بهدف وتكمل ألمانيا اللقاء بعشرة لاعبات فقط منذ الدقيقة 15، في بداية كارثية لبطل ثماني مرات.حاولت هندريش الاعتراض على القرار، لكن الحكم شرح لها المخالفة بوضوح، فيما تدخلت زميلاتها لإقناعها بمغادرة أرض الملعب. وجاء الطرد ليزيد من معاناة المنتخب الألماني الذي كان يفتقد أصلاً لخدمات القائدة جوليا جوين والظهير البديل كارلوتا فامسر، ما فرض تغييرات اضطرارية على الخط الخلفي.الحادثة أثارت موجة من التعليقات بين مؤيد لصرامة التحكيم ورافض لاعتبار شدّ الشعر طردًا مباشرًا، خاصة في مباراة مصيرية على هذا المستوى.