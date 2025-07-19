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رياضة
شدّت شعرها.. هذا ما حصل خلال مبارة ألمانيا وفرنسا للسيدات
Lebanon 24
19-07-2025
|
16:10
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شهدت مباراة
فرنسا
وألمانيا في ربع نهائي
بطولة أوروبا
للسيدات 2025 حادثة غريبة أثارت جدلاً واسعًا، بعدما طُردت المدافعة
الألمانية
كاثرين هندريش بسبب سحبها شعر قائدة المنتخب الفرنسي، جريدج مبوك، داخل منطقة الجزاء.
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الحكم
السويدي
تيس أولوفسون لجأت إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) بعد رصد الحادثة خلال دفاع
ألمانيا
عن كرة ثابتة، ليتبيّن من الإعادة أن هندريش أمسكت بشعر مبوك وشدّته بينما كانت تحاول التموضع داخل منطقة الجزاء، رغم أن اللاعبة
الفرنسية
لم تكن الأقرب إلى
الكرة
.
القرار أدى إلى احتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا، نفذتها بنجاح جريس جيورو، لتتقدم فرنسا بهدف وتكمل ألمانيا اللقاء بعشرة لاعبات فقط منذ الدقيقة 15، في بداية كارثية لبطل
أوروبا
ثماني مرات.
حاولت هندريش الاعتراض على القرار، لكن الحكم شرح لها المخالفة بوضوح، فيما تدخلت زميلاتها لإقناعها بمغادرة أرض الملعب. وجاء الطرد ليزيد من معاناة المنتخب الألماني الذي كان يفتقد أصلاً لخدمات القائدة جوليا جوين والظهير البديل كارلوتا فامسر، ما فرض تغييرات اضطرارية على الخط الخلفي.
الحادثة أثارت موجة من التعليقات بين مؤيد لصرامة التحكيم ورافض لاعتبار شدّ الشعر طردًا مباشرًا، خاصة في مباراة مصيرية على هذا المستوى.
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