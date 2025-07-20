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خاص

"برشلونة" يُجس النبض: هل "يخطف" نجم "الملكي" رودريغو؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
20-07-2025 | 06:30
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حين وصل رودريغو غوس إلى "ريال مدريد"، قيل إنه قطعة من ذهب برازيلي، وأنه الوريث الشرعي لليالي دوري الأبطال المجنونة. لكن الأمور لا تسير دومًا كما نُخطط. اليوم، يعيش النجم البرازيلي واحدة من أصعب فتراته في النادي، وسط تهميش فني، ضغوط نفسية، وعروض مغرية قد تغيّر مسار مستقبله بالكامل. والمفاجأة؟ أنّ "برشلونة" الغريم نفسه دخل على الخط!
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وأفادت صحيفة "UOL Esporte" البرازيلية أن "برشلونة" بدأ خطوات جادة لاستكشاف إمكانية التعاقد مع رودريغو، حيث تواصل مع وسطاء مقربين منه، في خطوةٍ تعكس رغبة النادي الكتالوني بتعويض فشل ضم نيكو ويليامز ولويس دياز.

ورغم عدم وجود مفاوضات رسميّة، فإنّ اهتمام "برشلونة" الجاد برودريغو يُهدّد بإعادة إشعال التوتر التاريخي مع "الريال"، في سيناريو يُعيد للأذهان صفقة لويس فيغو التي غيّرت وجه الكرة الإسبانية قبل 25 عامًا.

رودريغو غوس… النجم الذي تاه في الزحمة
 
 
 من لاعب حاسم في ليالي دوري الأبطال، إلى اسم بالكاد يُذكر في تشكيلة تشابي ألونسو. لم يعد رودريغو خيارًا أولًا، ولا ثانيًا، بل خلف مبابي، فينيسيوس، إبراهيم دياز، وحتى غونزالو غارسيا.

شارك أساسيًا فقط في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية، ثم اختفى تدريجيًا عن الصورة. 95 دقيقة فقط في 5 مباريات، وأداء مهزوز في اللقاءات الكبرى، أبرزها الغياب عن كارثة "باريس سان جيرمان" (0-4). هذه الوقائع دفعت الصحف للحديث عن حالة "إرهاق نفسي" يعيشها اللاعب.
وكشف موقع (UOL) عن أن رودريغو يُعاني من "مرحلة إرهاق ذهني"، زادت سوءًا مع تجاهل المدير الفني السابق كارلو أنشيلوتي ثم التهميش من الجديد تشابي ألونسو. محللون برازيليون أكدّوا أن اللاعب بدأ يفكّر بالرحيل حفاظًا على توازنه، حتى لو كان ذلك خارج إسبانيا.

"ليفربول" يدخل على الخط.. و"صفقة تبادلية" تلوح في الأفق!
 
 
 في ظلّ هذه الأجواء، ظهر نادي "ليفربول" كمرشح قوي لخطف رودريغو. ووفقًا لتقارير إنكليزية وإسبانية، فإن "الريدز" يراقب وضع النجم البرازيلي بجدية، وينتظر حسم مستقبل لويس دياز ليتقدّم بعرضٍ رسمي.

المفاجأة؟ "ريال مدريد" مهتم بمدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، ويبدو مستعدًا لاستخدام رودريغو كورقة تفاوض في صفقة تبادلية قد تكون مربحة للطرفين. لكن الصفقة مرتبطة بموقف دياز، الذي تتابعه أيضًا أندية كبرى كـ "برشلونة" و"بايرن ميونخ" الألماني.
ورغم تراجع المستوى، فإن إدارة "الملكي" لا تنوي التفريط برودريغو بسعر بخس. النادي حدّد سعره بـ100 مليون يورو، مُدركًا قيمة اللاعب السوقيّة والإعلاميّة، خصوصًا في ظل الاهتمام المتصاعد من أندية الدوري الإنكليزي.

عقدٌ مستمر حتى 2028..
رودريغو لا يزال مرتبطًا بـ "ريال مدريد" حتى صيف 2028، ويتقاضى راتبًا سنويًا يُقدّر بـ12.5 مليون يورو. وهو مبلغ كبير لكن ليس من الأعلى داخل الفريق، ما يزيد من شعوره بـ"التهميش المالي" أيضًا، مقارنة بزملائه كفينيسيوس (20.8 مليون) ومبابي (31 مليون).

انتقالٌ إلى "برشلونة"؟
إذا حصلت الصفقة فعلًا، فسيكون أول انتقال من "ريال مدريد" إلى "برشلونة" منذ انتقال لويس إنريكي عام 1996، وقد يكون لها تأثير "زلزالي" على كرة القدم الإسبانية.
لكن... هل يجرؤ فلورنتينو بيريز على بيع نجم شاب للغريم الأزلي؟ خصوصًا أن تألق رودريغو في "كامب نو" سيُحوّل الصفقة إلى كابوس جماهيري.

وفي ظل التوتر الحالي، ينتظر عقد اجتماع حاسم بين اللاعب وإدارة "الميرنغي" خلال الأيام المقبلة لتحديد مصيره. اللاعب يرغب بالبقاء، لكن بشرط نيل ضمانات واضحة حول دوره في المشروع الجديد.

وإلّا؟ فإن الباب مفتوح على مصراعيه… أمام "برشلونة"، "ليفربول"، وربما مفاجآت أخرى!
 
وهذا، فإنّ الوقت يمرّ بسرعة في "ريال مدريد"، ولا ينتظر من يتأخر عن الحسم. رودريغو غوس، الذي خطف القلوب في ليلة "مانشستر سيتي"، بات اليوم اسمًا مطروحًا على طاولة الصفقات، لا لضعف موهبته، بل بسبب تحوّلات المشروع الفني وازدحام النجوم.
 
فهل يواصل طريقه مع "الملكي الأبيض"؟ أم ينتقل إلى "العدو" الأزلي ويكتب فصلاً جديدًا من الدراما الإسبانية؟ أم أن "ليفربول" سيكون المنقذ؟
الأسابيع المقبلة وحدها ستحمل الجواب…
المصدر: خاص "لبنان 24"
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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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