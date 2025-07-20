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رياضة

إنتر يرفض عروض اليونايتد وأتالانتا

Lebanon 24
20-07-2025 | 06:58
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حسم إنتر ميلان موقفه بشأن مهاجمه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، مؤكدًا عدم نيته بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
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ووفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا"، فقد رفض إنتر، عرضين رسميين من مانشستر يونايتد وأتالانتا، للحصول على خدمات المهاجم الواعد، البالغ من العمر 20 عامًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة على المحادثات.
 
وكان اليونايتد، أول نادٍ يُبدي اهتمامه بضم إسبوزيتو خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، عندما كان اللاعب معارًا إلى سبيزيا، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
 
من جانبه، قدم أتالانتا، عرضه خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار مفاوضاته مع إنتر للتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان.

وتوصل لوكمان بالفعل إلى اتفاق شخصي مع إنتر ميلان، ويسعى النادي الإيطالي حاليًا إلى تخفيض قيمة الصفقة، التي تصل إلى 50 مليون يورو. (كووورة) 
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