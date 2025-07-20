إنتر يرفض عروض اليونايتد وأتالانتا

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ووفقا لشبكة " "، فقد رفض إنتر، عرضين رسميين من وأتالانتا، للحصول على خدمات المهاجم الواعد، البالغ من العمر 20 عامًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة على المحادثات. حسم موقفه بشأن مهاجمه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، مؤكدًا عدم نيته بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.ووفقا لشبكة " "، فقد رفض إنتر، عرضين رسميين من وأتالانتا، للحصول على خدمات المهاجم الواعد، البالغ من العمر 20 عامًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة على المحادثات.

وكان اليونايتد، أول نادٍ يُبدي اهتمامه بضم إسبوزيتو خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، عندما كان اللاعب معارًا إلى سبيزيا، في الدرجة الثانية .

من جانبه، قدم ، عرضه خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار مفاوضاته مع إنتر للتعاقد مع النيجيري .



وتوصل لوكمان بالفعل إلى اتفاق شخصي مع إنتر ميلان، ويسعى حاليًا إلى تخفيض قيمة الصفقة، التي تصل إلى 50 مليون . (كووورة)