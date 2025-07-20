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رياضة

ريال مدريد يوقف تجديد عقد فينيسيوس.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:38
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كشفت تقارير صحافية إسبانية أن عملية تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد دخلت في مرحلة الجمود.
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وكانت المفاوضات توقفت تماماً بسبب مطالب اللاعب المادية، وسط قلق النادي العاصمي من جعله الأعلى أجراً بالفريق وهو ما قد يتسبب في أزمة مع الفرنسي كيليان مبابي.

وقال فينيسيوس في وقت سابق: "آمل أن تُحسم المفاوضات في الأيام المقبلة. الحديث عن التجديد مع ريال مدريد أمر يثير الحماسة. لدي عقد حتى عام 2027، ودائماً ما قلت إنني أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة وصناعة التاريخ مع هذا النادي".

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد طلب من وكيل اللاعب فريدريكو بينا تحديد المبلغ المطلوب للتجديد، ونقل فينيسيوس الرقم إلى إدارة النادي، ومنذ تلك اللحظة توقفت المحادثات.

وأضافت أن النجم البرازيلي طلب الحصول على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، بزيادة تبلغ خمسة ملايين فقط عن متوسط راتبه الحالي، 15 مليون يورو، بموجب عقده الموقع في 2022 والذي تم الإعلان عنه لاحقاً في تشرين الأول 2023.
 
وأضاف التقرير أن الأزمة التي تواجه ريال مدريد تكمن في أن فينيسيوس سيكون الأعلى أجراً بالفريق في حال تمت الموافقة على طلبه الجديد، متجاوزاً زميله الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتقاضى 15 مليون يورو كراتب سنوي. (العربية) 
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