ريال مدريد يوقف تجديد عقد فينيسيوس.. ما السبب؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن عملية تجديد عقد البرازيلي مع دخلت في مرحلة الجمود.

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وكانت المفاوضات توقفت تماماً بسبب مطالب اللاعب المادية، وسط قلق النادي العاصمي من جعله الأعلى أجراً بالفريق وهو ما قد يتسبب في أزمة مع الفرنسي .



وقال في وقت سابق: "آمل أن تُحسم المفاوضات في الأيام المقبلة. الحديث عن التجديد مع أمر يثير الحماسة. لدي عقد حتى عام 2027، ودائماً ما قلت إنني أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة وصناعة التاريخ مع هذا النادي".



وأفادت صحيفة "آس" أن ريال مدريد طلب من وكيل اللاعب فريدريكو بينا تحديد المبلغ المطلوب للتجديد، ونقل فينيسيوس الرقم إلى ، ومنذ تلك اللحظة توقفت المحادثات.



وأضافت أن طلب الحصول على راتب سنوي قدره 20 مليون ، بزيادة تبلغ خمسة ملايين فقط عن متوسط راتبه الحالي، 15 مليون يورو، بموجب عقده الموقع في 2022 والذي لاحقاً في تشرين الأول 2023.

وأضاف التقرير أن الأزمة التي تواجه ريال مدريد تكمن في أن فينيسيوس سيكون الأعلى أجراً بالفريق في حال تمت الموافقة على طلبه الجديد، متجاوزاً زميله الفرنسي مبابي، الذي يتقاضى 15 مليون يورو كراتب سنوي. (العربية)