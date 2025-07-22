في صفقة انتقال أوسيمين إلى غلطة سراي.. نابولي يضع بندا "مثيرا"

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي فابريزيو رومانو أن توصل إلى اتفاق نهائي مع للتعاقد مع المهاجم النيجيري مقابل 80 مليون .

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وكشف تفاصيل الصفقة التي تضمنت عدة نقاط أهمها أن يقوم فورا بدفع 40 مليون يورو لنابولي ثم تسديد 35 مليون يورو في غضون 12 شهرا كما تم الاتفاق على 5 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأهداف و10 بالمئة من نسبة بيع اللاعب مستقبلا.

كما تم التنصيص في العقد على بند مثير يمنع غلطة سراي من بيع أوسيمين للأندية خلال العامين المقبلين. (روسيا اليوم)