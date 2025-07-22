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رياضة

في صفقة انتقال أوسيمين إلى غلطة سراي.. نابولي يضع بندا "مثيرا"

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:45
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أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو أن غلطة سراي التركي توصل إلى اتفاق نهائي مع نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مقابل 80 مليون يورو.
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وكشف تفاصيل الصفقة التي تضمنت عدة نقاط أهمها أن يقوم غلطة سراي فورا بدفع 40 مليون يورو لنابولي ثم تسديد 35 مليون يورو في غضون 12 شهرا كما تم الاتفاق على 5 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأهداف و10 بالمئة من نسبة بيع اللاعب مستقبلا.
 
كما تم التنصيص في العقد على بند مثير يمنع غلطة سراي من بيع أوسيمين للأندية الإيطالية خلال العامين المقبلين. (روسيا اليوم) 
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