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رياضة

فضيحة الفيديو الجنسي.. لاعب ريال مدريد في مأزق قانوني جديد!

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:00
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توصل محامي راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، إلى اتفاق مع الفتاة التي ورد اسمها كضحية في قضية الاعتداء الجنسي المتهم فيها عدد من لاعبي أكاديمية النادي، من بينهم المدافع الشاب.
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بحسب وسائل إعلام إسبانية، يهدف المحامي من هذا الاتفاق إلى التخفيف من العقوبة الجنائية المحتملة بحق أسينسيو، البالغ من العمر 22 عامًا.

اللاعب متهم بنشر فيديو للفتاة، التي كانت تبلغ 16 عامًا وقت التصوير، رغم علمه بأنها لم تمنحه الإذن بذلك.

في المقابل، يواصل أسينسيو نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته. 

أُلقي القبض، في أيلول 2023، على ثلاثة لاعبين من فريق الشباب في ريال مدريد، تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا، وذلك في ملعب تدريب النادي بالعاصمة الإسبانية، عقب تقدُّم والدة فتاة بشكوى رسمية.

وبحسب ما أوردته الصحافة حينها، فإن المشتبه به الرئيسي، الذي لم تُكشف هويته بعد، قام بتصوير علاقات جنسية تمت بالتراضي مع الفتاة، ثم عمد إلى إرسال الفيديو إلى لاعبين آخرين من دون الحصول على موافقتها.

ويتهم اللاعبون الثلاثة الآخرين بـ "الافصاح عن أسرار دون موافقة وانتهاك الخصوصية وتوزيع وإرسال مقاطع فيديو إلى أطراف ثالثة دون موافقة واستخدام القصر لأغراض إباحية وحيازة مواد إباحية للأطفال".

ويسعى محامي أسينسيو عبر الاتفاق إلى تقليل العقوبة حتى تكون غرامة بدلا من السجن.

ولفتت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه على الرغم من هذا الاتفاق، إلا أن مكتب المدعي العام لن يقوم بإبعاد أسينسيو، وسيحاكم مدافع ريال مدريد مع بقية لاعبي الأكاديمية الذين تم التحقيق معم.
 
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