فضيحة الفيديو الجنسي.. لاعب ريال مدريد في مأزق قانوني جديد!

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بحسب وسائل إعلام إسبانية، يهدف المحامي من هذا الاتفاق إلى التخفيف من العقوبة الجنائية المحتملة بحق أسينسيو، البالغ من العمر 22 عامًا.اللاعب متهم بنشر فيديو للفتاة، التي كانت تبلغ 16 عامًا وقت التصوير، رغم علمه بأنها لم تمنحه الإذن بذلك.في المقابل، يواصل أسينسيو نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته.

أُلقي القبض، في أيلول 2023، على ثلاثة لاعبين من فريق الشباب في ، تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا، وذلك في ملعب تدريب النادي بالعاصمة ، عقب تقدُّم والدة فتاة بشكوى رسمية.

وبحسب ما أوردته الصحافة حينها، فإن المشتبه به ، الذي لم تُكشف هويته بعد، قام بتصوير علاقات جنسية تمت بالتراضي مع الفتاة، ثم عمد إلى إرسال الفيديو إلى لاعبين آخرين من دون الحصول على موافقتها.

ويتهم اللاعبون الثلاثة الآخرين بـ "الافصاح عن أسرار دون موافقة وانتهاك الخصوصية وتوزيع وإرسال مقاطع فيديو إلى أطراف ثالثة دون موافقة واستخدام لأغراض إباحية وحيازة مواد إباحية للأطفال".ويسعى محامي أسينسيو عبر الاتفاق إلى تقليل العقوبة حتى تكون غرامة بدلا من السجن.ولفتت " " إلى أنه على الرغم من هذا الاتفاق، إلا أن لن يقوم بإبعاد أسينسيو، وسيحاكم مدافع ريال مدريد مع بقية لاعبي الأكاديمية الذين تم التحقيق معم.