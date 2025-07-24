برشلونة ضحية "خدعة يابانية".. اليكم ما جرى

رسميا تعليق مشاركته في المباراة الودية المقررة الأحد المقبل ضد فريق فيسيل الياباني، بسبب "انتهاكات جسيمة للاتفاق" من قبل الجهة المنظمة للقاء.

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وأوضح النادي في بيان له أن عدم السفر إلى جاء نتيجة إخلال الشركة المنظمة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن النادي سيعيد النظر في الجولة الصيفية في ، والتي تتضمن مواجهتين أمام فريقي سيول ودايغو يومي 31 و4 آب، في حال تم الالتزام بالشروط المتفق عليها.



من جانبها، أصدرت الشركة المنظمة للجولة في بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الأزمة، مؤكدة أنها لم تتلق المبلغ المالي المتفق عليه من الجهة الراعية في اليابان.