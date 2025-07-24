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رياضة
برشلونة ضحية "خدعة يابانية".. اليكم ما جرى
Lebanon 24
24-07-2025
|
00:47
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أعلن نادي
برشلونة الإسباني
رسميا تعليق مشاركته في المباراة الودية المقررة الأحد المقبل ضد فريق فيسيل
كوبي
الياباني، بسبب "انتهاكات جسيمة للاتفاق" من قبل الجهة المنظمة للقاء.
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وأوضح النادي في بيان له أن عدم السفر إلى
اليابان
جاء نتيجة إخلال الشركة المنظمة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن النادي سيعيد النظر في الجولة الصيفية في
كوريا الجنوبية
، والتي تتضمن مواجهتين أمام فريقي
إف سي
سيول ودايغو يومي 31
تموز
و4 آب، في حال تم الالتزام بالشروط المتفق عليها.
من جانبها، أصدرت الشركة المنظمة للجولة في
آسيا
بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الأزمة، مؤكدة أنها لم تتلق المبلغ المالي المتفق عليه من الجهة الراعية في اليابان.
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