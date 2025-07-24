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رياضة

لبنان "زعيماً" لسلة غرب آسيا للذكور تحت الـ 16 عاما

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:04
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حققت كرة السلة اللبنانية انجازا خارجيا جديدا، باحراز منتخب لبنان للذكور لتحت الـ 16 عاما، لقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في "صالة الأمير حمزة" في العاصمة الأردنية عمان.
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وجاء احراز منتخب الأرز اللقب بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الايراني 88 - 80 في اللقاء الختامي للبطولة الذي أقيم مساء الخميس.

وتأهل منتخبا لبنان وايران الى نهائيات بطولة آسيا التي ستستضيفها منغوليا بين 31 آب و7 ايلول المقبلين.

وأنهى منتخب لبنان البطولة الاقليمية من دون اي خسارة محققاً فوزه الرابع على التوالي اذ فاز في الدور الأول على ايران 84-70 والأردن 88-68 وسوريا 86-69. (الوكالة الوطنية)
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