لبنان "زعيماً" لسلة غرب آسيا للذكور تحت الـ 16 عاما

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حققت كرة السلة انجازا خارجيا جديدا، باحراز منتخب للذكور لتحت الـ 16 عاما، لقب التي أقيمت في "صالة الأمير حمزة" في العاصمة .وجاء احراز منتخب اللقب بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الايراني 88 - 80 في اللقاء الختامي للبطولة الذي أقيم مساء الخميس.وتأهل منتخبا لبنان وايران الى نهائيات التي ستستضيفها بين 31 آب و7 ايلول المقبلين.وأنهى منتخب لبنان البطولة الاقليمية من دون اي خسارة محققاً فوزه الرابع على التوالي اذ فاز في الدور الأول على 84-70 والأردن 88-68 وسوريا 86-69. (الوكالة الوطنية)