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رياضة
رودريغو خارج حسابات ليفربول
Lebanon 24
25-07-2025
|
01:21
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نفى الصحفي
جيمس
بيرس
من "ذا
أتلتيك
" وجود أي مفاوضات بين
ليفربول
وريال
مدريد
بشأن ضم المهاجم البرازيلي
رودريغو
، رغم الغموض المحيط بمستقبل
لويس دياز
، المرتبط باهتمام متزايد من
بايرن ميونيخ
.
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وأكد بيرس أن رودريغو لا يُعد خيارًا مطروحًا لتعويض دياز، وأن النادي لم يتلقَّ بعد عرضًا محسنًا من
بايرن
.
ويبدو أن مطالب
ريال مدريد
المالية المرتفعة (أكثر من 90 مليون يورو) لعبت دورًا في تراجع ليفربول، الذي يتمسك بنهجه الحذر في سوق الانتقالات.
في المقابل، يواصل دياز تدريباته مع الفريق في الجولة الآسيوية، فيما تؤكد تقارير ألمانية أن بايرن لا يزال واثقًا من حسم الصفقة.
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