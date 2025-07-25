رودريغو خارج حسابات ليفربول

نفى الصحفي من "ذا " وجود أي مفاوضات بين وريال بشأن ضم المهاجم البرازيلي ، رغم الغموض المحيط بمستقبل ، المرتبط باهتمام متزايد من .

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وأكد بيرس أن رودريغو لا يُعد خيارًا مطروحًا لتعويض دياز، وأن النادي لم يتلقَّ بعد عرضًا محسنًا من .



ويبدو أن مطالب المالية المرتفعة (أكثر من 90 مليون يورو) لعبت دورًا في تراجع ليفربول، الذي يتمسك بنهجه الحذر في سوق الانتقالات.

في المقابل، يواصل دياز تدريباته مع الفريق في الجولة الآسيوية، فيما تؤكد تقارير ألمانية أن بايرن لا يزال واثقًا من حسم الصفقة.