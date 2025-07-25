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رياضة
سر خطير عن رونالدو.. باع سيارته بنصف ثمنها من أجل رقم هذه الفنانة الشهيرة! (صور)
Lebanon 24
25-07-2025
|
16:47
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كشف رود ثورنلي، مصفف الشعر السابق لنجم
كرة القدم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
خلال فترته الأولى مع
مانشستر يونايتد
، عن جانب شخصي من حياة "الدون" آنذاك.
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وفي حديثه خلال بودكاست "أندر ذا كوش"، قال ثورنلي إن
رونالدو
كان مولعًا بالفنانة كيمبرلي وايت بعد مشاهدتها في برنامج "ذا إكس فاكتور"، وسأله حينها مباشرة: "من هذه الفتاة؟ هل يمكنك الحصول على رقمها؟".
وأضاف المصفف الشهير ممازحًا: "أجبته: أنا أطلب منك دائمًا أرقام فتيات ولا أحصل على شيء منك". لكن رونالدو لم يستسلم بسهولة، إذ عرض عليه صفقة مغرية، قائلاً: "هل تعجبك سيارتي؟ إذا انتقلت إلى
ريال مدريد
، سأبيعها لك بنصف الثمن". وكانت السيارة من طراز بورش كاريرا، وهو ما دفع ثورنلي إلى التحرك فورًا للحصول على رقم الفنانة، وقد نجح بذلك خلال
عشر دقائق
فقط.
وبالفعل، أوفى كريستيانو بوعده، وفق ما رواه مصفف الشعر قائلاً: "في نهاية الموسم، ذكّرته، فقال: نعم، وفعلاً أعطاني السيارة مقابل 30 ألف
يورو
، بينما كان قد اشتراها بـ60 ألفًا".
وتابع ثورنلي ضاحكًا: "لاحقًا، بعت السيارة بنفس السعر الذي اشتراها به، وربحت 30 ألف يورو، وذهبت في عطلة إلى جزر المالديف لتناول البط!".
يُذكر أن
كريستيانو رونالدو
بعلاقة حاليا مع
جورجينا رودريغيز
، وله منها طفلان، كما أن لديه خمسة أبناء بالمجمل، بعد وفاة أحد أطفاله عقب ولادته بفترة وجيزة. (ارم نيوز)
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