إستقبال حاشد.. عودة منتخب لبنان للناشئين بكرة السلة إلى بيروت

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عادت بعثة منتخب للذكور (تحت 16 سنة) بكرة السلة إلى ، بعدما احرز "منتخب الأرز" لقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت ، من دون اي خسارة، وبعد عروض قوية، وتأهله لنهائيات بطولة آسيا التي ستقام في منغوليا بين 31 آب و 7 أيلول المقبلين.وكان في استقبالها بصالون الشرف التابع لمطار وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ،النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، البادمنتون رئيس نادي هوبس جاسم قانصوه، أمين عام اتحاد غرب آسيا والاتحاد اللبناني المحامي شربل رزق، أعضاء الاتحاد اللبناني مارون جبرايل(مدير المنتخبات الوطنية)، هشام جرادي(عضو اتحاد غرب آسيا) وجهاد صليبا، أهالي اللاعبين ورجال الصحافة والإعلام.ودخلت البعثة على وقع تصفيق الحاضرين. وألقت بايراقداريان كلمة اعتبرت فيها "ان منتخب لبنان للناشئين رفع اسم الرياضة وكرة السلة عاليا مجددا في المحافل الخارجية". وتمنّت التوفيق للمنتخب في بطولة آسيا التي ستقام بعد نحو شهر في منغوليا مضيفة "أن الفوز يؤكد الدور الريادي لكرة السلة اللبنانية على الساحات الاقليمية والقارية والدولية". واشارت الوزيرة الى "ان رياضيي لبنان قادرون على الابداع وان الانجاز هو رسالة أمل للشعب اللبناني". ونوّهت بايراقداريان بالدور الفاعل لاتحاد كرة السلة برئاسة أكرم حلبي .بدوره، تحدث حلبي وقال:"نفتخر بكم. هدفنا الآن تحقيق نتيجة ممتازة في بطولة آسيا في منغوليا والتأهل الى بطولة العالم. الشكر الى الأهالي والأندية والأكاديميات على عملهم وجهودهم. والنتائج المميزة لكرة السلة اللبنانية تتحقق على رغم الأوضاع التي يعيشها لبنان. أتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم والشكر لكل فرد ساهم في هذا الانجاز ".ثم أجابت بايراقداريان وحلبي وأعضاء الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين على أسئلة رجال الصحافة والاعلام.