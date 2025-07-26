لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول

أعلن الإنكليزي أنه ستتم إقامة نصب تذكاري لإحياء ذكرى نجمه الراحل ، وشقيقه .

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وتم إحياء ذكرى اللاعب البرتغالي في " " من خلال وضع الزهور والأوشحة والبطاقات والقمصان حول الملعب.



وأكد نادي ليفربول أن أشياء التكريم المادية (مثل الأوشحة والبطاقات والقمصان) قد تم إزالتها وتخزينها، بينما سيتم تحويل الزهور إلى سماد يستخدم في أحواض الزهور في ملعب "أنفيلد" ومرافق التدريب.



وسيتم إعادة تدوير باقي الأشياء واستخدامها في صنع نصب تذكاري دائم في ملعب "أنفيلد". (روسيا اليوم)