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رياضة
لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول
Lebanon 24
26-07-2025
|
09:33
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أعلن
نادي ليفربول
الإنكليزي
لكرة القدم
أنه ستتم إقامة نصب تذكاري لإحياء ذكرى نجمه
البرتغالي
الراحل
ديوغو جوتا
، وشقيقه
أندريه سيلفا
.
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وتم إحياء ذكرى اللاعب البرتغالي في
ملعب نادي
ليفربول
"
أنفيلد
" من خلال وضع الزهور والأوشحة والبطاقات والقمصان حول الملعب.
وأكد نادي ليفربول أن أشياء التكريم المادية (مثل الأوشحة والبطاقات والقمصان) قد تم إزالتها وتخزينها، بينما سيتم تحويل الزهور إلى سماد يستخدم في أحواض الزهور في ملعب "أنفيلد" ومرافق التدريب.
وسيتم إعادة تدوير باقي الأشياء واستخدامها في صنع نصب تذكاري دائم في ملعب "أنفيلد". (روسيا اليوم)
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