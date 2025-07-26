وهو يشرب الكحول.. روري ماكلروي يحتفل بفوزه في "الماسترز" بحفلة صاخبة (فيديو)

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ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أنهى مؤخرًا مشاركته في بطولة "The Open" بالمركز السابع، قرر أخذ قسط من الراحة بعيدًا عن الضغوط، مستمتعًا بكأس من النبيذ الأبيض وسط أصدقائه ومعجبيه. ورغم غيابه عن التتويج في البطولات الثلاث الكبرى الأخرى هذا الموسم، إلا أن انتصاره في بطولة "الماسترز" في نيسان الماضي وضع حدًا لانتظاره وأكمل له مسيرته في " ".وخلال الحفل، توجه إليه أحد المشجعين وسأله عن "السترة الخضراء" الشهيرة الخاصة ببطولة "الماسترز"، ليمازحه ماكلروي مبتسمًا بأنها "على اليخت"، قبل أن يعود لمواصلة الاحتفال برفقة أصدقائه، في مشهد يعكس الراحة والرضا بعد موسم مليء بالتحديات والضغوط.