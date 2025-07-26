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رياضة

وهو يشرب الكحول.. روري ماكلروي يحتفل بفوزه في "الماسترز" بحفلة صاخبة (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:20
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بعد موسم طويل اختتمه بفوز تاريخي في بطولة "الماسترز"، شوهد نجم الغولف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي وهو يحتفل بحرية ومرح في أحد نوادي الشاطئ في مدينة سان تروبيه الفرنسية، حيث ظهر في مقطع فيديو متداول عبر "تيك توك" وهو يرقص ويتفاعل مع الجماهير في أجواء صاخبة.
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ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أنهى مؤخرًا مشاركته في بطولة "The Open" بالمركز السابع، قرر أخذ قسط من الراحة بعيدًا عن الضغوط، مستمتعًا بكأس من النبيذ الأبيض وسط أصدقائه ومعجبيه. ورغم غيابه عن التتويج في البطولات الثلاث الكبرى الأخرى هذا الموسم، إلا أن انتصاره في بطولة "الماسترز" في نيسان الماضي وضع حدًا لانتظاره الطويل وأكمل له مسيرته في "الغراند سلام".

وخلال الحفل، توجه إليه أحد المشجعين وسأله عن "السترة الخضراء" الشهيرة الخاصة ببطولة "الماسترز"، ليمازحه ماكلروي مبتسمًا بأنها "على اليخت"، قبل أن يعود لمواصلة الاحتفال برفقة أصدقائه، في مشهد يعكس الراحة والرضا بعد موسم مليء بالتحديات والضغوط.

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