اللبؤات يصنعن التاريخ: إنكلترا تحرز لقب اليورو للسيدات للمرة الثانية تواليًا

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سجّلت للسيدات سابقة تاريخية كأول منتخب – رجالًا أو نساء – يحرز بطولة كبرى على أرض أجنبية، بعد فوز مثير على بركلات الترجيح (3-1) في أمم للسيدات 2025، الذي أُقيم مساء الأحد.وكانت حارسة المرمى هانا هامبتون بطلة الليلة بتصديها لركلتي جزاء، قبل أن تسجّل الركلة الحاسمة وتمنح بلادها اللقب الثاني تواليًا، لتُثبت اللبؤات أنهن قوة لا تُقهر في الأوروبية.رغم تقدّم إسبانيا بهدف ماريونا كالدينتي قبيل نهاية الشوط الأول، أعادت الأمل لإنكلترا بهدف رأسي رائع في الدقيقة 59 بعد تمريرة متقنة من ، لتبدأ بعدها مرحلة شدّ وجذب لم تُحسم إلا في ركلات الترجيح.المدرب الإنكليزي نجح في امتصاص الضغط الإسباني الكبير، وظهر التفوق التكتيكي في التعامل مع خطورة وبارالويلو، في حين خطف الأداء البطولي لهامبتون الأضواء وأكد أن البطولة تُكتب لمن يتحمّل حتى اللحظة الأخيرة.وبهذا الفوز، تحافظ إنكلترا على لقبها القاري، وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، مؤكدة أن زمنها الذهبي في النسائية قد بدأ بالفعل.