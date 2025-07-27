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رياضة

اللبؤات يصنعن التاريخ: إنكلترا تحرز لقب اليورو للسيدات للمرة الثانية تواليًا

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:07
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سجّلت إنكلترا للسيدات سابقة تاريخية كأول منتخب – رجالًا أو نساء – يحرز بطولة كبرى على أرض أجنبية، بعد فوز مثير على إسبانيا بركلات الترجيح (3-1) في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025، الذي أُقيم مساء الأحد.
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وكانت حارسة المرمى هانا هامبتون بطلة الليلة بتصديها لركلتي جزاء، قبل أن تسجّل كلوي كيلي الركلة الحاسمة وتمنح بلادها اللقب الثاني تواليًا، لتُثبت اللبؤات أنهن قوة لا تُقهر في الكرة الأوروبية.

رغم تقدّم إسبانيا بهدف ماريونا كالدينتي قبيل نهاية الشوط الأول، أعادت أليسيا روسو الأمل لإنكلترا بهدف رأسي رائع في الدقيقة 59 بعد تمريرة متقنة من كيلي، لتبدأ بعدها مرحلة شدّ وجذب لم تُحسم إلا في ركلات الترجيح.

المدرب الإنكليزي نجح في امتصاص الضغط الإسباني الكبير، وظهر التفوق التكتيكي في التعامل مع خطورة جونزاليس وبارالويلو، في حين خطف الأداء البطولي لهامبتون الأضواء وأكد أن البطولة تُكتب لمن يتحمّل حتى اللحظة الأخيرة.

وبهذا الفوز، تحافظ إنكلترا على لقبها القاري، وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، مؤكدة أن زمنها الذهبي في كرة القدم النسائية قد بدأ بالفعل.
 
 
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