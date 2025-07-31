هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟

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قد تواجه الجماهير البرازيلية التي ترغب في السفر إلى لمتابعة مباريات 2026 خطر رفض منحهم التأشيرات بسبب قاعدة جديدة مثيرة للجدل.وستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تقام الصيف المقبل في الفترة من 11 حزيران إلى 19 المقبلين، وسط توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل.ووفقا لـ" إن" فإن الرئيس الأميركي يدرس منع منح تأشيرات للبرازيليين حتى أثناء فترة إقامة كأس العالم.وقال لاعب البرازيلي الأسبق والمدرب الحالي لوريفال سانتانا، إن أعضاء البرازيليين واجهوا قواعد تأشيرة أكثر صرامة خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع بدء تطبيق القيود بالفعل.وتم منح السياسيين المسافرين تأشيرات أكثر تقييدا من المعتاد، من حيث عدد الأيام المسموح لهم بالبقاء فيها داخل الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)