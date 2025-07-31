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رياضة
هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟
Lebanon 24
31-07-2025
|
10:44
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قد تواجه الجماهير البرازيلية التي ترغب في السفر إلى
الولايات المتحدة
لمتابعة مباريات
كأس العالم
لكرة القدم
2026 خطر رفض منحهم التأشيرات بسبب قاعدة جديدة مثيرة للجدل.
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وستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تقام الصيف المقبل في الفترة من 11 حزيران إلى 19
تموز
المقبلين، وسط توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل.
ووفقا لـ"
سي إن
إن" فإن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يدرس منع منح تأشيرات للبرازيليين حتى أثناء فترة إقامة كأس العالم.
وقال لاعب
كرة القدم
البرازيلي الأسبق والمدرب الحالي لوريفال سانتانا، إن أعضاء
مجلس الشيوخ
البرازيليين واجهوا قواعد تأشيرة أكثر صرامة خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع بدء تطبيق القيود بالفعل.
وتم منح السياسيين المسافرين تأشيرات أكثر تقييدا من المعتاد، من حيث عدد الأيام المسموح لهم بالبقاء فيها داخل الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
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