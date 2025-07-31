بـ7 أهداف... برشلونة يكتسح سيول الكوريّ

حقق انتصارا كبيراً على فريق سيول الكوري الجنوبي.

Advertisement

وفي المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اكتسح الفريق الكوريّ بـ7 أهداف.

أما فريق سيول، فهزّ شباك النادي الكاتالونيّ 3 مرّات.





