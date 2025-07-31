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رياضة

بـ7 أهداف... برشلونة يكتسح سيول الكوريّ

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:08
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حقق برشلونة الإسباني انتصارا كبيراً على فريق سيول الكوري الجنوبي.
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وفي المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اكتسح برشلونة الفريق الكوريّ بـ7 أهداف.
 
 
أما فريق سيول، فهزّ شباك النادي الكاتالونيّ 3 مرّات.
 
 


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