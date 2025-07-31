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رياضة
بـ7 أهداف... برشلونة يكتسح سيول الكوريّ
Lebanon 24
31-07-2025
|
14:08
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حقق
برشلونة الإسباني
انتصارا كبيراً على فريق سيول الكوري الجنوبي.
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وفي المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اكتسح
برشلونة
الفريق الكوريّ بـ7 أهداف.
أما فريق سيول، فهزّ شباك النادي الكاتالونيّ 3 مرّات.
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