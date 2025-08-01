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رياضة
ميسي يحسم مستقبله
Lebanon 24
01-08-2025
|
02:51
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أغلق ليونيل ميسي الباب نهائياً أمام محاولات أندية
دوري
روشن السعودي، بعدما توصّل إلى اتفاق مبدئي مع إنتر ميامي يجدد بموجبه عقده حتى صيف 2028. النجم الأرجنتيني، البالغ 38 عاماً، كان هدفاً للهلال في صيف 2023 قبل أن يفاجئ الجميع برحيله إلى
الولايات المتحدة
، ثم ظل اسمه على رادار أندية سعودية أخرى كالأهلي والنصر، لكن الصفقة الجديدة بددت آخر الآمال في إحضاره إلى الملاعب
السعودية
.
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الاتفاق يتضمّن بنداً فريداً يتيح لميسي تقرير مصيره في نهاية كل موسم من المواسم الثلاثة الإضافية، ما يوفر له هامشاً واسعاً للتفكير في الاعتزال بعد نهاية
كأس العالم
2026، التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وفي المقابل، منحت الصيغة التعاقدية إنتر ميامي حق إنهاء العقد من طرف واحد في عام 2027 فقط، وهو تفصيل يؤكد التوازن في المفاوضات بين الطرفين.
منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023، أعاد ميسي تشكيل هوية الفريق بتسجيله 58 هدفاً وصناعته 28 تمريرة حاسمة خلال 69 مباراة رسمية، وأهدى النادي أوّل لقبين في تاريخه: "كأس الدوريات" و"درع المشجعين 2024". كما قاده للتأهل إلى مونديال الأندية 2025، حيث بلغ مرحلة دور الـ16 قبل الخروج أمام
باريس سان جيرمان
.
بهذه الخطوة، يبدو أن "حلم ميسي السعودي" أُرجئ إلى أجل غير مسمّى، بينما يتطلع قائد التانغو إلى كتابة فصوله الأخيرة في الملاعب الأميركية، مع إبقاء باب القرار الشخصي مفتوحاً عقب كل موسم حتى موعد اعتزاله المحتمل. (روسيا اليوم)
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