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رياضة
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
Lebanon 24
02-08-2025
|
04:00
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في خطوة مُفاجئة، يواجه مدافع فريق
ريال مدريد الإسباني
راؤول أسينسيو، إلى جانب 3 من زملائه السابقين في
أكاديمية
النادي الملكي، إجراءات قضائية في
إسبانيا
.
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ويأتي ذلك على خلفية تورط الرباعي في قضية جنسية تعود لصيف عام 2023، وقعت في ناد شاطئي بجزيرة غران كناريا.
ووفقا لما أوردته إذاعة "كادينا سير"
الإسبانية
، تطالب
النيابة العامة
بسجن أسينسيو (22 عاما) لمدة عامين ونصف، بينما تطالب بأحكام أشد تصل إلى 4 سنوات و7 أشهر بحق اللاعبين الثلاثة الآخرين (لم يتم ذكر أسمائهم)، الذين غادروا صفوف
ريال مدريد
عقب الواقعة.
وتشكل هذه القضية أزمة أخلاقية وقانونية كبيرة تهدد مستقبل اللاعبين الشباب، كما تلقي بظلالها على سمعة
ريال
مدريد
، رغم تحرك النادي سريعاً للاستغناء عن اللاعبين الثلاثة فور
الكشف عن
الحادثة.
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية خلال الأشهر المقبلة، في انتظار الحكم النهائي في القضية التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط الكروية الإسبانية.(روسيا اليوم)
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