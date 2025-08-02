لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين

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في خطوة مُفاجئة، يواجه مدافع فريق راؤول أسينسيو، إلى جانب 3 من زملائه السابقين في النادي الملكي، إجراءات قضائية في .ويأتي ذلك على خلفية تورط الرباعي في قضية جنسية تعود لصيف عام 2023، وقعت في ناد شاطئي بجزيرة غران كناريا.ووفقا لما أوردته إذاعة "كادينا سير" ، تطالب بسجن أسينسيو (22 عاما) لمدة عامين ونصف، بينما تطالب بأحكام أشد تصل إلى 4 سنوات و7 أشهر بحق اللاعبين الثلاثة الآخرين (لم يتم ذكر أسمائهم)، الذين غادروا صفوف عقب الواقعة.وتشكل هذه القضية أزمة أخلاقية وقانونية كبيرة تهدد مستقبل اللاعبين الشباب، كما تلقي بظلالها على سمعة ، رغم تحرك النادي سريعاً للاستغناء عن اللاعبين الثلاثة فور الحادثة.ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية خلال الأشهر المقبلة، في انتظار الحكم النهائي في القضية التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط الكروية الإسبانية.(روسيا اليوم)