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رياضة
ما طبيعة إصابة ميسي؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
04:18
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كشف
نادي إنتر ميامي
الأميركي
لكرة القدم
، عن إصابة
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، مشيرًا إلى أنه تعرّض "لإصابة عضلية بسيطة، في ساقه اليمنى قبل أن يتم استبداله في المباراة أمام فريق نيكاكسا المكسيكي أمس الأول السبت".
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وأكد الفريق الأميركي أن فترة غياب
ميسي
بسبب الإصابة ستعتمد على مدى استجابته للعلاج.
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