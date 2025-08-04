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رياضة

ما طبيعة إصابة ميسي؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:18
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كشف نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنه تعرّض "لإصابة عضلية بسيطة، في ساقه اليمنى قبل أن يتم استبداله في المباراة أمام فريق نيكاكسا المكسيكي أمس الأول السبت".
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وأكد الفريق الأميركي أن فترة غياب ميسي بسبب الإصابة ستعتمد على مدى استجابته للعلاج.
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