ما طبيعة إصابة ميسي؟

كشف الأميركي ، عن إصابة ، مشيرًا إلى أنه تعرّض "لإصابة عضلية بسيطة، في ساقه اليمنى قبل أن يتم استبداله في المباراة أمام فريق نيكاكسا المكسيكي أمس الأول السبت".

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وأكد الفريق الأميركي أن فترة غياب بسبب الإصابة ستعتمد على مدى استجابته للعلاج.